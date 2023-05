Verona Pooth irrt völlig hilflos durch Düsseldorf – „Ärgere mich gerade sehr“

Seit Jahren ist Verona Pooth aus dem deutschen Show-Business nicht mehr wegzudenken. Egal, ob als Moderatorin, Model oder Unternehmerin: Die 55-Jährige ist Geschäftsfrau durch und durch. Bis heute sieht man sie regelmäßig auf den roten Teppichen hierzulande.

Als gefragtes Werbegesicht und TV-Bekanntheit ist man natürlich auch viel unterwegs. Zuletzt kooperierte Verona Pooth mit dem Luxus-Designer Philipp Plein und flog dafür nach Mailand. Aktuell ist die Unternehmerin in Berlin. Doch ihre Reise dorthin war steinig und schwer.

Verona Pooth reist nach Berlin

Fans aus der ersten Stunde werden sich sicherlich an ihre Anfänge beim Sender RTL2 erinnern, wo sie die Sendung „Peep!“ moderierte. Mittlerweile macht Verona Pooth auch wieder das, was sie am besten kann und hat ihre eigene Magenta-TV-Talkshow etabliert. In „More Than Talking“ empfängt sie verschiedenste Gäste und begibt sich mit ihnen auf spannende Abenteuer.

Von einem Abenteuer kann auch die Rede sein, als sie am Dienstag (31. Mai) von Düsseldorf aus nach Berlin reisen wollte. Eigentlich war für die Unternehmerin ein Flug gebucht, versteht sich. Doch wie das Schicksal es wollte, kam es nie zum Boarding der Maschine.

Moderatorin erlebt Reise-Horror

Topgestylet und mit Handgepäckskoffer schlägt Verona Pooth am Düsseldorfer Flughafen auf. Doch die Freude auf die Reise schlägt schnell um, wie sie ihren Fans auf Instagram erzählt: „Wisst ihr, was gerade passiert ist? Mein Flug wurde heute gecancelt. Und ich ärgere mich gerade natürlich sehr. Ich muss jetzt ganz schnell mit dem Zug nach Berlin.“

Am Bahnhof des Flughafens wird die Situation allerdings noch stressiger. Denn Verona Pooth findet sich dort überhaupt nicht zurecht und irrt über die Gleise. „Es ist kein Mensch, der einem hier weiterhilft. Ich brauche unbedingt jetzt jemanden“, sagt die 55-Jährige. Irgendwann schafft sie es dennoch, einen ICE zu erwischen und meldet sich erleichtert zurück. Ende gut, alles gut!

