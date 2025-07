Wenn Urlauber in den Flieger steigen, achten Flugbegleiter besonders auf dieses Detail

Für viele Urlauber bleibt das Fliegen ein spannendes Erlebnis. Außer für Vielflieger und Geschäftsreisende ist ein Flug in großer Flughöhe oft etwas Besonderes. Entsprechend planen viele ihre Reise akribisch. Flüssigkeitsmengen im Handgepäck, Internetnutzung am Zielort und Bordverpflegung sind häufige Fragen.

Weniger bedacht wird jedoch die Wahl des richtigen Schuhwerks vor dem Urlaub. Dabei spielt genau das in der Luftfahrt eine Rolle. Jessie Chambers von „Global Work & Travel“ betont, dass Flugbegleiter beim Boarding auf das Schuhwerk der Passagiere achten. Sie wollen mögliche Risiken in Notfällen vermeiden. High Heels und Sandalen zählen laut Chambers zu diesen, da man damit hängen bleiben oder stürzen könnte.

Flugbegleiter achten auf Kleidung von Passagieren

Urlauber sollten zudem auf ihre eigene Sicherheit und Gesundheit achten. „Barfuß ist man im Flugzeug zu vielen Gefahren ausgesetzt“, so Chambers. Bakterien befinden sich vor allem im Bereich der Toiletten auf dem Teppichboden. Die Crew nennt diese Zone nicht ohne Grund „Spritzzone“. Wer auf Barfußlaufen nicht verzichten möchte, sollte deshalb ein Paar einfache Schlappen mitnehmen.

Diese können für die Toilettengänge verwendet und später entsorgt werden. Doch welche Schuhe eignen sich am besten für die Reisezeit im Flugzeug? Urlauber sind mit einem klassischen Paar Sneaker immer gut beraten. Sneaker lassen sich bei Bedarf schnell an- und ausziehen. Außerdem bieten sie in Notfallsituationen stabilen Halt.

Sneaker bei Flügen von Vorteil

Ein kleiner Nachteil besteht jedoch: Wer Sneaker trägt, könnte von der Crew als Kandidat für Hilfsaufgaben in einem Notfall ausgewählt werden. Urlauber sollten dies bedenken. Neben dem Schuhwerk spielt auch die Wahl der Kleidung eine wichtige Rolle. Bequeme Kleidung hilft, bereits beim Einstieg in den Flieger in den Entspannungsmodus zu kommen.

Sie macht Urlauber gleichzeitig bereit für unvorhergesehene Herausforderungen auf der Reise. Unpraktische Schuhe wie High Heels gehören auf jeden Fall in den Koffer. Wenn im Gepäck kein Platz ist, lassen sich Sneaker optimal kombinieren – sogar im casual chic. Urlauber können also mit der richtigen Ausstattung sicher und entspannt fliegen.

