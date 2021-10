Vanessa Mai zeigt Foto mit IHM: „Oh mein Gott. Nein“

Lange mussten die Fans warten. Musikalisch hatte sich Schlagerstar Vanessa Mai rar gemacht. Klar, Auftritte waren in Zeiten von Corona nicht möglich. Aber auch die Veröffentlichung ihres Albums „Mai Tai“ liegt schon einige Monate zurück.

Verständlich also, dass die Fans der 29-jährigen Sängerin nach etwas Neuem lechzen. Und das lieferte ihnen Vanessa Mai nun via Instagram.

Vanessa Mai: Foto mit IHM sorgt für Aufregung bei den Fans

Da teilte der Schlagerstar ein Foto und einen kurzen Videoschnipsel mit einem der größten Stars der deutschsprachigen Hip-Hop-Szene. Mit Sido.

Zärtlich streicht der Rapper ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Vanessa Mai wirkt ruhig, fast ein wenig verängstigt. Im Hintergrund ertönt laute Musik. Kein Text.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 26. März 2021

Es ist ein erster Teaser zum Song „Happy End“, den Sido und Vanessa Mai zusammen aufgenommen haben. Das Lied erscheint in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wie Vanessa Mai auf Instagram bekannt gibt. Um 23.59 Uhr um genau zu sein.

Vanessa Mai: Fans rasten aus – „Oh mein Gott, nein“

Die Fans der 29-Jährigen sind bereits in heller Vorfreude. „Oh mein Gott. Nein“, schreibt beispielsweise ein Follower. Und ein anderer ergänzt: „Kann es kaum erwarten.“

Die Schlagerfans dürfen sich in dieser Woche also auf einiges gefasst machen. So erscheint nicht nur Vanessa Mais neuer Song mit Sido, auch Helene Fischer bringt nach vier Jahren endlich ein neues Album raus. Hier kannst du in ihren neuen Song „Blitz“ reinhören.