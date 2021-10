Helene Fischer teilt DIESES Bild: Fans rasten aus – „Oh mein Gott“

Nur noch wenige Tage. Dann hat das lange Warten endlich ein Ende. Dann ist es so weit. Dann erscheint endlich das neue Album von Helene Fischer.

Am 15. Oktober wird Helene Fischer ihre neue Platte „Rausch“ veröffentlichen. Und als wären die Fans nicht schon heiß genug auf neue Helene-Fischer-Songs, macht die Schlagerkönigin auch noch ordentlich Werbung auf Instagram.

Helene Fischer: Neues Foto und neuer Song bei Instagram

So teilte die 37-Jährige am Montag ein sexy Bild auf ihrem Profil. Lediglich mit einem Body bekleidet hängt Helene in einem Seidentuch. Dazu können die Fans erste Zeilen aus ihrem neuen Song „Blitz“ hören.

----------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt

Auf Instagram meldete sich die Sängerin nach ihrem Comeback bei ihren Fans, hier erreicht sie über 800.000 Menschen (Stand 8. September 2021)

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

----------------------

Darin singt Helene: „Wie ein Blitz habe ich mich verliebt. Aus dem nichts warst du da so schnell wie ein Blitz. Brennst du unter meiner Haut. Elektrischer Traum.“

Helene Fischer: „Noch 4 Tage!“

Dazu schreibt die Sängerin: „Noch 4 Tage! Um euch die Zeit bis Freitag zu versüßen, veröffentliche ich in den nächsten Tagen ein paar Songausschnitte. 'Blitz' macht den Anfang! Ich bin sooo gespannt, wie ihr all die Songs findet.“

Und wer hätte es anders gedacht, die Fans sind begeistert. „Ich raste aus. Ich liebe den Song“, schreibt beispielsweise ein Follower der Sängerin. Und ein anderer Fan fügt an: „Oh mein Gott!“ Ein Dritter schreibt dazu: „Oh wow!! Was ein mega Song!! Unglaublich kann es kaum bis Freitag abwarten.“

------------------

Mehr zu Helene Fischer:

Helene Fischer: Tolle Neuigkeiten! Fans freuen sich

Helene Fischer macht es offiziell – Jetzt darf es jeder wissen

Helene Fischer: Warum ihr neuer Song „Volle Kraft voraus“ eine Erlösung ist

------------------

Es sind die Wochen der Helene Fischer. Erst ein neues Album, dann die Schwangerschaft und jetzt auch noch DAS.