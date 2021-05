Vanessa Mai verrät intimes Geheimnis! Den Fans wird das sehr wehtun

Vanessa Mai hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr entwickelt. Stand die Sängerin zu Beginn ihrer Karriere noch im Schatten von Schlagerkönigin Helene Fischer, ist die 29-Jährige mittlerweile ihre ganz eigene Marke.

Vanessa Mai hat über 860.000 Follower auf Instagram, ihre Platten sind regelmäßig weit oben in den Charts, die Konzerttickets verkaufen sich wie geschnitten Brot.

Vanessa Mai: DIESE Nachricht schmerzt sicher viele Fans

Doch es gab auch Zeiten, in denen es Vanessa Mai nicht so gut ging, in denen sie mit sich haderte. Darüber spricht sie in der aktuellen Folge ihrer Youtube-Interview-Serie „On Mai Way“.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang (Baden-Württemberg) geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband Wolkenfrei wurde sie berühmt

Doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Dort hat die „Hast du jemals“-Sängerin Influencerin und YouTube-Star Julia Beautx zu Gast und spricht mit ihr auch über Musik. So versucht sich Julia gerade fleißig am Songwriting und muss feststellen, dass viele Lieder zwar geschrieben, aber nie veröffentlicht werden.

Vanessa Mai: „Super intim und super emotional“

Ein Problem, das Vanessa Mai nur allzu gut kennt, wie sie gesteht. „Also, ich habe sieben Alben. Von diesen sieben Alben sind ganz viele Songs...“, bricht die Sängerin mitten im Satz ab, um dann ein Geheimnis zu verraten, das viele ihrer Fans im Herzen wehtun dürfte.

„Eines habe ich sogar verworfen. Ein komplettes Album tatsächlich einmal“, so Vanessa Mai. Ein Album sei halt „super intim und super emotional“, erklärt die Sängerin.

Bei einem Konzert in Köln wurde Vanessa Mai sehr emotional. Was los war, liest du hier.