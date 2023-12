Vanessa Mai macht es offiziell – doch ihre Fans sind nur noch sauer: „Immer beschissener“

Vanessa Mai ist ein musikalisches Chamäleon: Einst wurde sie mit der Schlager-Band „Wolkenfrei“ bekannt. Mit dem Hit „Ich sterb für dich“ gelang der 31-Jährigen der ganz große Durchbruch. Doch die Sängerin unternahm auch schon einen Ausflug in das Hip-Hop-Genre, machte gemeinsame Sache mit dem Rapper Olexesh („Wir 2 immer 1“) – und jetzt hat Mai den nächsten Hit in petto.

Sie probiert sich einfach gerne aus – und das kommt nicht bei allen gut an: Vor allem ihre letzte Kooperation mit Ballermann-Entertainer Ikke Hüftgold sorgte für ordentlich Gegenwind bei den Anhängern. Zusammen mit dem Produzenten nahm Vanessa Mai den Hit „Igel“ auf.

Vanessa Mai kann es ihren Fans zurzeit einfach nicht recht machen

Und als wäre das nicht schon genug, gab es auch für ihre Single „Geiles Life“ ordentlich Kritik aus den eigenen Fan-Reihen. Das Video zur Single feierte am Samstag (21. Oktober 2023) auf YouTube Premiere. „Heute kann ich sagen, was ist das für ein geiles Life, oho oho, ohja, und ich bin mit dabei“, singt Mai dort. Doch die Kommentare unter dem Video waren alles andere als geil (wir berichteten).

Und jetzt folgen die nächsten kritischen Stimmen von den eigenen Followern. „’Nicht von dieser Erde‘ ist im Anflug“, verkündet Mai ganz stolz auf ihrem Instagram-Account. Dazu teilt sie ein Video, in dem sie ausgelassen zu ihrem neuesten Hit tanzt. Der Song erinnert vom Sound her stark an „Igel“ und „Geiles Life“.

Einige Fans freuen sich auch über neue Single

Für die Fans ein No-Go: „Die Musik wird immer beschissener“, „Wie kann man so einen Schrott produzieren?“ und „Oh man, es wird leider immer schlechter“, heißt es unter anderem unter dem Beitrag.

Doch einige Fans freuen sich auch über den neuen Hit der Schwiegertochter von Andrea Berg: „Egal was andere sagen, ich liebe es und werde nie aufhören dich zu unterstützen“, heißt es von einem Follower. Na, das wird Vanessa Mai wohl nur zu gerne hören.