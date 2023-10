Vanessa Mai: Song sorgt für Diskussionen – „Selbst für Malle zu schlecht“

Da ist er also, der neue, heiß ersehnte Song von Vanessa Mai. Nach ihrem Abstecher in den Hiphop und dem Song „Igel“ mit Malle-Star Ikke Hüftgold scheint sich die einstige Schlager-Prinzessin nun an einer Mixtur aus Elektro und Pop versuchen zu wollen.

„Geiles Life“ heißt der Song der 31-Jährigen, dessen Video am Samstag (21. Oktober 2023) auf YouTube Premiere feiert und dessen Ausschnitte schon jetzt auf der Instagramseite von Vanessa Mai zu hören sind.

Vanessa Mai präsentiert neuen Song

„Heute kann ich sagen, was ist das für ein geiles Life, oho oho, ohja, und ich bin mit dabei“, singt die gebürtige Backnangerin darin. Mal etwas ganz anderes, an das sich manche Fans auf ihrer Instagramseite wohl noch gewöhnen müssen. Denn wirklich positiv fallen die Bewertungen des ersten Ausschnittes nicht aus.

„Und ich dachte, schlechter als Igel geht nicht… Der Song ist selbst für Malle zu schlecht“, schreibt beispielsweise ein Follower der Sängerin. Ein anderer ergänzt: Eigentlich Riesenfan… besser als Igel alle mal… aber unentschlossen, was ich davon halten soll.“

Während ein Dritter kritisiert: „Was ist das für ein sinnloser, schon 1000x dagewesener Schwachsinn?“ Es ist auf jeden Fall ein Song, der die Gemüter unter den Fans spaltet. Denn viele von Vanessas Anhängerinnen und Anhängern sind auch ganz begeistert vom neuen Song der 31-Jährigen.

Die Fans sind sich uneinig

„Wie schön kann ein Song bitte sein? Er läuft ab sofort auf Dauerschleife“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Bin stolz auf dich, du kannst es auch sein!“ Eine dritte Anhängerin jubelt: „Geiles Life – geiler Song. Du kannst so stolz auf dich sein. Du bist toll, so wie du bist. Herzensmensch!“

Es ist also wie so oft … Geschmäcker sind eben verschieden. Und allen recht machen kann man es wohl eh niemals. Das weiß sicherlich auch Vanessa Mai.