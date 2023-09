Vanessa Mai postet ungewöhnliches Video – „So bescheuert“

Sie ist aus der Welt des Schlagers nicht mehr wegzudenken und auf den Bühnen Deutschlands zu Hause: Vanessa Mai. Die 31-Jährige machte ihre ersten musikalischen Schritte mit der Band „Wolkenfrei“, es folgten eine beeindruckende Solokarriere und Hit-Singles wie „Ich sterb für dich“ und „Highlight“. Doch auch ein Schlager-Star wie Vanessa Mai muss sich immer wieder mit neuen Songs behaupten.

Um die eigene Musik bei den Fans zu vermarkten, lassen sich Musiker in der heutigen Zeit die kreativsten Methoden einfallen. Ganz nach dem Motto „Je auffälliger, desto besser“ werden provokante Videos gedreht, TikTok-Trends kreiert und alle erdenkbaren Ressourcen ausgeschöpft. Die Konkurrenz ist schließlich groß und der Markt schnelllebig. Was sich Schlagersängerin Vanessa Mai nun kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Songs ausdachte, ist jedoch ungewöhnlich.

Vanessa Mai zeigt vollen Einsatz

Am Freitag, 15. September, wird Vanessa Mais neue Single „Igel“ veröffentlicht. Die Sängerin arbeitete für den neuen Song mit niemand Geringerem als Schlagerikone Ikke Hüftgold zusammen. Der Sound des neuen Liedes mag für Fans von Mai überraschend sein, „Igel“ ähnelt den typischen Party-Songs, die am Mallorca-Ballermann gespielt werden. Um die neueste Veröffentlichung zu bewerben, überlegte sich Mai nun eine besondere Methode.

Der idyllische Ort Beinstein, eine Ortschaft der Stadt Waiblingen, hat zunächst wenig mit der Partymusik Mallorcas zu tun. Vermutlich genau aus diesem Grund stellt sich Vanessa Mai in ihrem neusten Instagram-Reel genau in diesem kleinen Örtchen mitten auf der Straße vor eine Gruppe junger Männer und fängt an, zu ihrem neuen Song zu tanzen. Zuvor postete sie bereits einen TikTok-Tanz, den sie sich passend zu ihrem neuen Lied ausdachte. Die Sängerin flattert mit ihren Armen wie ein Vogel und führt Bewegungen aus, die einem Kindertanz gleichen. Die jungen Männer sind sichtlich amüsiert über die Tanzeinlage des Schlagerstars.

Geteilte Meinungen bei den Fans

Die Fans von Vanessa Mai sind sich uneinig. Schließlich unterscheidet sich „Igel“ von den vergangenen Veröffentlichungen ihres Idols. Unter den letzten Instagram-Beiträgen der Sängerin finden sich gemischte Kommentare über die neue Musikrichtung wieder. Neben freudig gestimmten Kommentaren wie: „Go Igel Go ist jetzt schon ein Ohrwurm“ äußern Fans auch Kritik. Ein Follower schreibt besorgt: „Vanessa, fall bitte nicht in diese Malle-Sparte und bleib deinem Musikstil treu“ und ein weiterer Fan befürchtet: „Oha, musst du dann regelmäßig auf Malle auftreten?“ Mit so viel Gegenwind hat Mai sicherlich nicht gerechnet.

Erfolgreich scheint Vanessa Mai mit ihrer Werbeaktion dennoch gewesen zu sein. Auf der App TikTok lassen sich bereits mehr als 500 Videos finden, in denen die Choreografie der Sängerin zu ihrem neuen Song nachgemacht wird. An Ohrwurm-Potential scheint es „Igel“ also nicht zu mangeln.