Vanessa Mai: „Ein guter Zeitpunkt, von dem zu sprechen, was ansteht“

Freudige Nachrichten für alle Vanessa Mai-Fans: Die Sängerin kündigt ein neues Album an! Warum dies ihr bisher persönlichstes Projekt wird, erfahrt ihr hier…

Vanessa Mai ist immer für eine Überraschung gut! Kaum verkündet die Schlagersängerin ihre „Zuhause bei dir“-Tour, schüttelt sie schon das nächste Ass aus ihrem Ärmel. „Ein guter Zeitpunkt, von dem zu sprechen, was ansteht“, verrät die 31-Jährige in ihrem neuesten Instagram-Beitrag. Was steckt da nur dahinter?

Vanessa Mai gewährt sehr private Einblicke

Vanessa Mai gewährt mit ihrem neuesten Post einen weiteren Einblick in ihre Privatsphäre. Dabei veröffentlicht die Sängerin eine ganze Bilderreihe im schwarz-weiß-Stil. Auffällig hierbei ist, dass die Aufnahmen offenbar in ihrem eigenen Zuhause gemacht wurden. „ich habe vieles selbst in die Hand genommen, weil ich genau wusste, wie es sein soll. Und weil alles in 2024 in diesem Zeichen steht, haben wir das Albumshooting – bei uns zuhause – gemacht“, gesteht sie in ihrem Post.

Auch der Name für ihr kommendes Album steht bereits fest: „VM09“. Ein geschickter Mix aus ihren Initialen und der Tatsache, dass es ihr neuntes Album ist. „Zeit für ein Update: zwei Songs sind schon raus. Ich glaube es ist ein guter Zeitpunkt von dem zu sprechen, was ansteht. Nämlich ein ganzes Album. 10 von 12 Songs sind fertig. Die letzten beiden machen wir noch dieses Jahr fertig…“, verkündet sie weiter.

Vanessa Mai: Ihre Fans flippen aus!

Auf Instagram unterhält die “Igel”-Interpretin bereits eine Million Follower. Diese fallen bei den Neuigkeiten regelrecht aus allen Wolken.

“Ahhh ,was für schöne Neuigkeiten, freu mich auf ein neues Album”, schreibt eine Followerin. Auch ein anderer Fan ist total begeistert: “Ich freue mich so auf das neue Album. Die Reise mit dir und dem Maiteam kann beginnen. 2024 wird unser Jahr.”

Abschließend betont Vanessa in ihrem Beitrag außerdem, dass sie noch lange nicht müde ist. Ziemlich fleißig die Mai!