„TV Total“: RTL-Moderatorin Katja Burkard vor Auftakt knallhart – „Hätte er nötig“

Moderator Sebastian Pufpaff bringt frischen Wind in die ProSieben-Landschaft – und das jeden Montag bei seinem neuen Format „TV total – Aber mit Gast.“ In der Comedyshow müssen sich fortan Promis Challenges stellen. Dabei blicken sie auch auf die High- und Lowlights der vergangenen TV-Woche zurück. In der achten Ausgabe dürfen sich die Zuschauer auf keinen Geringeren als RTL-Urgestein Katja Burkard freuen.

Doch bevor die Show überhaupt anläuft, geht es hinter den Kulissen bereits ordentlich zur Sache!

„TV Total – Aber mit Gast“: Es geht wieder los!

Am Montagabend (13. Januar) verwandelt sich „TV total“ in „Punkt 12 total“: Katja Burkard bringt in dem Ableger der ProSieben-Show nicht nur ihre langjährige TV-Erfahrung mit, sondern auch eine ordentliche Portion Selbstironie. Und die kann sie gut gebrauchen, denn Sebastian Pufpaff stellt sie gleich vor eine knifflige Aufgabe: Sie muss erraten, ob skurrile Schlagzeilen echt oder ausgedacht sind.

Klingt einfach? Von wegen! Hier ist schlagfertiges Denken gefragt.

„TV Total – Aber mit Gast“: Burkard kontert scharf

Gleich zu Beginn zeigt Burkard, dass sie nicht nur bei RTL punktet: Die Schlagzeile „Hongkong: Milliardär isst 6,2 Millionen Euro teure Banane“ erkennt sie als wahr. Treffer! Doch der nächste Test wartet schon: „Toupet adé: Trump bestätigt Termin zur Haartransplantation in Istanbul.“ Auch hier bleibt Burkard cool und entlarvt den Fake.

Ihr Kommentar folgt prompt: „Hätte der vielleicht nötig, aber das würde er sicher nicht öffentlich machen.“ Mit einem Augenzwinkern trifft sie den Nagel auf den Kopf. Die Challenge lud der Sender vorab der Show auf dem offiziellen Instagram-Account von „TV Total“ hoch.

Doch natürlich hält Pufpaff für seinen Gast noch einige Überraschungen bereit. Ob die RTL-Moderatorin auch bei weiteren Challenges so gut abschneidet wie im Schlagzeilen-Duell? Eins ist sicher: Katja Burkard hat gezeigt, dass sie das Publikum nicht nur bei „Punkt 12“, sondern auch bei „TV total“ bestens unterhält.

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „TV Total – Aber mit Gast“ aktuell immer montags um 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.