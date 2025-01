Vor „TV Total – Promi Wrestling“: Kandidat wird deutlich – „Habe Schmerzen“

„TV Total“ kennt man eigentlich so: Sebastian Pufpaff wirft einen humorvollen Blick auf die vergangene Woche, präsentiert die größten Patzer und die besten Highlights aus der Fernsehwelt. Doch am Samstagabend (4. Januar) steht der Showmaster nicht mehr am Moderatorenpult, sondern fürs „Promi Wrestling“ im Ring.

ProSieben lässt im Kampf-Ableger der Sendung sechs Promis gegeneinander antreten. Unter anderem stellt sich Pufpaff einem Duell mit Musiker „Evil“ Jared Hasselhoff. Schon vor der Show lassen allerdings die Worte von einem ganz anderen Kandidaten aufhorchen!

„TV Total“-Kandidat packt aus

Bei „TV Total“ geht es beim Promi Wrestling ordentlich rund. Mit von der Partie ist auch René Casselly. Der Zirkus-Artist ist kein Unbekannter im TV. Als erster deutscher Gewinner von „Ninja Warrior Germany“ und Sieger der 15. Staffel von „Let’s Dance“ hat er längst bewiesen, dass er Ausdauer und Durchhaltevermögen mitbringt. Doch Wrestling ist für den 28-Jährigen ein ganz neues Kapitel – und offenbar härter, als viele denken.

In einem Interview vor der Show macht Casselly auf Instagram deutlich, dass Wrestling nicht nur aus Showelementen besteht: „Man sagt immer: Wrestling ist fake. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe Schmerzen bis zum Gehtnichtmehr. Mein Nacken tut weh, meine Füße, meine Hände. Das ist doch härter und gefährlicher, als die meisten denken.“

„TV Total“-Kandidat – „Kriegt auf die Fresse“

Sein Kampfgegner? Kein Geringerer als der ehemalige deutsche Turner Fabian Hambüchen. Doch René scheint nicht nur auf den sportlichen Wettbewerb zu setzen, sondern auch auf den Unterhaltungsfaktor: „Es ist schon viel Show, man muss natürlich die Crowd auch animieren. Aber man kriegt da auch ordentlich auf die Fresse und das unterschätzt man voll.“

Trotz des harten Trainings fühlt sich Casselly pudelwohl. „Ich fühle mich hier wie im Zirkus und dann darf ich noch den Fabi vermöbeln, was Besseres gibt es doch gar nicht“, scherzt der Akrobat.

Ob Cassellys Durchhaltevermögen aus der Zirkuswelt ihm im Ring den entscheidenden Vorteil verschafft? Fans dürfen gespannt sein, wer am Ende bei „TV Total – Promi Wrestling“ die Nase vorn hat – und ob der Kampf wirklich so hart wird, wie angekündigt.