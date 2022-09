„TV Total“ verhöhnt den FC Bayern – „Du stehst auf Loser“

Bei „TV Total“ bekommt jeder sein Fett weg. Das war schon zu Zeiten von Stefan Raab so und das hat sich auch unter Sebastian Pufpaff nicht geändert. Ob die Queen oder Frauke Ludowig, niemand ist vor ihm sicher.

Erst recht nicht der FC Bayern München. Der steht bekanntlich nach sieben Spieltagen gerade einmal auf Platz sieben der Bundesliga-Tabelle. Für ein Team mit den Ansprüchen des FC Bayern eine Katastrophe. Für den „TV Total“-Moderator dagegen ein gefundenes Fressen.

„TV Total“-Moderator zerlegt den FC Bayern München

Wer denn ein Fan der Bayern sei, fragte der 46-Jährige am Mittwoch in seiner Sendung. Als dann ein Finger hochging, freute sich Pufpaff diebisch und erwiderte: „Echt? Du stehst auf Loser?“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch dann ging es erst richtig los. Beim letzten Sieg der Bayern lebten die Queen und Gorbatschow noch, unkte der Moderator. „Da war die Welt noch schwarz-weiß. Und dann müssen die armen Knaben auch noch aufs Oktoberfest“, legte Pufpaff nach und spielte ein Video von Trainer Julian Nagelsmann nach der 1:0-Niederlage gegen Ausgburg ein.

Das ist „TV Total“:

„TV Total“ ist eine Comedy-Show, die erstmals im Jahr 1999 bei ProSieben ausgestrahlt wurde

Moderiert wurde sie bis 2015 von Stefan Raab. Seit 2021 gibt es eine Neuauflage mit Kabarettist Sebastian Pufpaff als Moderator, er führt durch das Programm

Die Folgen sind auch im Livestream und anschließend in der Mediathek von Joyn verfügbar

In dem erklärte ein sichtlich angefressener Bayern-Coach, dass er eigentlich so gar keinen Bock auf den traditionellen Wiesn-Besuch der Bayern habe. „Uhh, so einen willste beim Feiern aber auch nicht dabei haben“, scherzte der „TV Total“-Moderator weiter. Und weiter: „Ich nenne ihn jetzt nur noch Julian Nörgelsmann.“ Und das von einem Mann, den man einst als Marco Rose kannte.

Zuletzt schoss Sebastian Pufpaff gegen Carmen Geiss. Was war passiert?