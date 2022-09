Disney+: Abonnentin sauer – „Meine Tochter ist entsetzt“

Echte Fans können es gar nicht leiden, wenn plötzlich etwas an „ihrer“ Serie anders ist. Da ist es auch völlig egal, wie alt oder eben jung die Personen sind. Dabei können kleinere Änderungen immer mal vorkommen. Ein Schauspieler wird plötzlich ersetzt, ein neuer Regisseur ist am Werk oder, wie in dem Fall – ein Synchronsprecher wechselt. Sehr zur Unfreude einer jungen „Disney+“-Abonnentin.

Die ist nämlich ein großer Fan der Animationsserie „Micky Maus Spielhaus“, einer Kinderserie, in der bekannte Disney-Charaktere wie Micky Maus, Donald Duck oder Goofy spannende Abenteuer erleben.

„Disney+“-Abonnentin ist entsetzt

Allerdings wurde für die neuen Folgen der „Disney+“-Serie eine Synchronsprecherin ausgetauscht. Und ausgerechnet gegen einen Mann. Für ein Kind nur schwer zu verstehen, wie ihre Mutter bei Instagram schreibt.

„Wieso wurde eigentlich Funny das Spielhaus neu synchronisiert? Meine Tochter ist entsetzt, dass Funny jetzt ein Junge ist“, schreibt die Abonnentin. Welches Geschlecht das Haus ist, dürfte mit Ausnahme der Stimme zwar nur schwer überprüfbar sein. Der Synchronsprecher-Tausch jedoch ist real.

Das ist Disney+:

Disney+ ist der Streamingdienst der Walt Disney Company

Die Plattform ist seit dem 12. November 2019 online

Aktuell zählt Disney+ 221 Millionen Abonnenten – und liegt damit auf Platz 1 der weltweit größten Streaming-Anbieter (Stand August 2022)

Die Kosten für ein Abo liegen bei 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr

Synchronsprecher-Tausch bei Micky Maus

So sprach zunächst Frauke Poolman das lustige Spielhaus. Poolman, die man unter anderem als Ensemble-Mitglied der „Drei ???“-Livetour kennt, wurde dann jedoch durch Lucas Wecker ersetzt. Aber keine Sorge, das klingt zu Anfang zwar stets ungewohnt, irgendwann jedoch kann man sich kaum noch an den alten Sprecher, oder in diesem Fall, an die alte Sprecherin erinnern.

