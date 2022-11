„TV Total“-Knaller: Pufpaff krank! ProSieben präsentiert hochkarätigen Ersatz

Sebastian Pufpaff hat geschafft, was kaum einer gedacht hat. Er hat es geschafft, den großartigen Stefan Raab, die „TV Total“-Legende zu ersetzen. Doch nun muss der Moderator in der kommenden Ausgabe am Mittwoch (9. November 2022) aussetzen.

Wer jetzt allerdings denkt, dass „TV Total“ am Mittwoch ausfällt, der irrt sich gewaltig. ProSieben hat für hochkarätigen Ersatz gesorgt. Es ist zwar nicht Stefan Raab selbst. Dafür jedoch wird Michael Bully Herbig erstmals die ProSieben-Kultshow moderieren.

Bully ersetzt Sebastian Pufpaff bei „TV Total“

Das gab ProSieben am Dienstagabend auf Instagram bekannt. Nähere Informationen zum Pufpaff-Aus verriet der Sender nicht. In einem Posting hieß es lediglich: „Planänderung: Aus gesundheitlichen Gründen fällt Sebastian Pufpaff diese Woche leider aus. Michael Bully Herbig moderiert morgen TV Total. Von allen und von Herzen: Gute Besserung, Puffi!“

Sebastian Pufpaff äußerte sich ebenfalls bislang noch nicht. Er teilte lediglich die Genesungswünsche in seiner Instagramstory. Die Fans jedenfalls sind schon ganz aufgeregt. Innerhalb weniger Sekunden sammelte der Post mehrere Hundert Likes.

Michael Bully Herbig war erst vor wenigen Wochen in einer großen ProSieben-Show zu sehen. Gegen seinen alten Kumpel Rick Kavanian war der 54-Jährige im September bei „Schlag den Star“ angetreten.

Das Duell entschied Bully damals denkbar knapp für sich. Erst in der letzten Runde, im Matchball-Spiel setzte sich der Schauspieler durch und gewann die 100.000 Euro Preisgeld. Moderationserfahrung hatte der gebürtige Münchner in der Amazon-Prime-Comedyserie „LOL: Last One Laughing“ gesammelt, in der er in bislang drei Staffeln als Spielleiter auftrat. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich Bully am Mittwoch in der neuen Rolle schlägt. Vielleicht wollen die Fans ihn dann gar nicht mehr gehen lassen.