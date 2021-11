„TV Total“ (ProSieben): Zuschauer können es nicht glauben – „so eine Dreistigkeit“

TV total: Sebastian Pufpaff tritt in Stefan Raabs Fußstapfen. Die Fans haben eine klare Meinung dazu.

Es war eines der TV-Highlights dieser Woche: „TV Total“ ist zurück. Prosieben hat die Kult-Latenightshow wieder ins deutsche Fernsehen geholt. Diesmal ohne Stefan Raab, dafür aber mit neuem Gesicht: Moderator Sebastian Pufpaff.

Als herauskam, dass „TV Total“ nach dem Ende 2015 ohne Raab wieder an den Start gehen würde, war die Skepsis groß. Nach der ersten Sendung am Mittwochabend mit Sebastian Pufpaff haben die Zuschauer nun eine klare Meinung. Und so viel sei vorab gesagt: Sie sind mehr als überrascht.

„TV Total“ (Prosieben): Zuschauer können nicht glauben, was sie sehen

Der 45-Jährige nimmt schon zu Beginn der Prosieben-Sendung kein Blatt vor den Mund. Wettert gegen „Wetten, dass..?“ und Daniela Katzenberger und wirkt selbstbewusst. Und konnte damit offenbar selbst eingefleischte Raab-Fans von sich überzeugen – zumindest größtenteils.

----------------------------------------

Das ist ProSieben:

deutscher Privatsender

Sendestart: 1. Januar 1989

Sitz in Unterföhring

Slogen: „We Love To Entertain You“

Marktanteil bei werberelevanter Zielgruppe (14 bis 49-Jährige) im Jahr 2020 bei 9,1 Prozent

----------------------------------------

Auf Twitter häufen sich die Meinungen zu seinem „TV Total“-Einstand:

„Super Einstand für Pufpaff bei TV Total“

„Was ich am beim TV Total Comeback total gefeiert habe? Ja gut, irgendwie alles, aber wahrscheinlich am meisten die Tatsache, dass Pufpaff einfach genau so eine Dreistigkeit an den Tag legt wie Stefan damals, als er versucht, beim ZDF einzudringen“

„Fand das TV Total Comeback heute richtig gut. Gerne mehr davon“

„Ein absolut großartiger Einstand von Pufpaff bei TV Total. Hab' ich doch gesagt: Genau der richtige Mann für diesen Job. Das hatte er in seinem täglichen "Noch nicht Schicht" schon gezeigt! SUPER, SUPER, SUPER!“

„Puffpaff viel besser als Raab! Gibt dem Ganzen einen durchaus teils satirischen Anstrich, was sehr angenehm ist und die Show deutlich aufwertet.“

„Finde das neue TV Total absolut sehenswert. Witzige Clips, charmanter Retro-Flair und ein wirklich charismatischer Moderator“

„TV Total“: „Ich will Stefan Raab zurück“

Lediglich wenige Zuschauer sahen seinen Auftritt kritisch. „Man hätte TV Total einfach schlafen lassen sollen… Ohne Stefan nicht mehr dasselbe“ oder „Ich will Stefan Raab zurück“ sind nur wenige Kommentare.

Ob Sebastian Pufpaff nach dieser eigentlich sehr guten Resonanz der „TV Total“-Zuschauer jetzt noch mehr Sendeplatz bei Prosieben erhält, wird sich zeigen.

----------------------------------------

Mehr zu „TV Total“:

„TV Total“: Neuer Moderator Sebastian Pufpaff mit fieser Spitze gegen Stefan Raab

„TV Total”: ProSieben-Show feiert Comeback – DAMIT sorgt Pufpaff direkt für Gänsehaut

„TV Total“: ProSieben verkündet Hammer – Ausstrahlung noch für dieses Jahr geplant?

----------------------------------------

Eine große Ankündigung machte jetzt auch RTL. Der Sender ändert kurzfristig sein Programm. Du willst den Grund erfahren? Dann lies hier weiter >>> (jhe)