„TV Total“: Neuer Moderator Sebastian Pufpaff mit fieser Spitze gegen Stefan Raab

Es ist ein ähnliches TV-Experiment wie es RTL gerade bei DSDS ohne Show-Ikone Dieter Bohlen versucht: TV Total kehrt ohne Moderator Stefan Raab zurück. Er war 16 Jahre lang das Gesicht der ProSieben-Latenightshow. 2015 war vorerst Schluß. Bis jetzt. Nun holt der Sender die erfolgreiche Sendung TV Total zurück. Ohne Stefan Raab vor der Kamera, dafür aber mit dem neuen Gesicht Sebastian Pufpaff.

Und der wettert schon vor Beginn des großen Comebacks am Mittwochabend gegen seinen Vorgänger Stefan Raab.

„TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff: Fiese Spitze gegen Kollegen

In einem zusammengeschnitten „TV Total“-Werbevideo auf Instagram sieht man Sebastian Pufpaff bereits am berühmten Mischpult in Action. Hier hatte Stefan Raab in der Vergangenheit schon so manche witzigen Zitate bekannter Stars willkürlich zusammengeschnitten.

„TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff macht es ihm nun nach. Als Erstes gibt es einen kleinen Seitenhieb gegen Klaas Heufer-Umlauf, der auf ProSieben ja ebenfalls schon etliche Shows moderierte.

----------------------------------------

Das ist ProSieben:

deutscher Privatsender

Sendestart: 1. Januar 1989

Sitz in Unterföhring

Slogen: „We Love To Entertain You“

Marktanteil bei werberelevanter Zielgruppe (14 bis 49-Jährige) im Jahr 2020 bei 9,1 Prozent

----------------------------------------

„TV Total“: Sebastian Pufpaff wettert gegen Stefan Raab

„Und für dich Klaas habe ich noch eine ganz besondere Nachricht“, sagt Sebastian Pufpaff und blendet FDP-Vorsitzenden Christian Lindner ein, der sagt: „Dein Arbeitsplatz fällt weg. Geh nach Hause. Wir brauchen dich nicht mehr.“ Da war es wieder, das Zusammenwürfen diverser O-Töne am Mischpult.

„TV Total“ feiert sein Comeback – doch leider ohne Stefan Raab als Moderator. Foto: picture alliance / dpa | Jörg Carstensen

Auch für Stefan Raab hat der neue „TV Total“-Moderator eine Verbal-Spitze übrig: „Äh Stefan, ich muss aber nicht deine Zähne anziehen, oder?“

----------------------------------------

----------------------------------------

Die Sendung wird er am Mittwochabend wohl sicher ohne Raabs berühmte Beißerchen meistern. TV Total startet um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Sender-Konkurrent RTL gab gerade erst eine Programmänderung bekannt. Am Donnerstag wird sich abends einiges ändern. Warum, liest du hier >>> (jhe)