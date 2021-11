„TV Total“: ProSieben verkündet Hammer – Ausstrahlung noch für dieses Jahr geplant

Großartige Nachrichten aus Köln: Wie der Sender nun verkündet, arbeitet ProSieben längst an einer Neuauflage von Stefan Raabs „TV Total“.

Zum Jahresende soll es endlich soweit sein. Dann bringt ProSieben „TV Total“ zurück ins Programm.

„TV Total“: ProSieben macht es offiziell – erste Folge wurde bereits aufgezeichnet

Lange Zeit wurde gemunkelt, ob „TV Total“ jemals ein Comeback feiern würde. Eines war jedoch schnell klar: Stefan Raab würde definitiv nicht vor die Kamera zurückkehren.

Aber funktioniert die ikonische Late-Night-Show überhaupt ohne den Kölner? Das werden wir wohl noch dieses Jahr erfahren. Denn: Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, soll bereits eine Pilotfolge der Neuauflage in Köln aufgezeichnet worden sein.

----------------------------------------

Das ist ProSieben:

deutscher Privatsender

Sendestart: 1. Januar 1989

Sitz in Unterföhring

Slogen: „We Love To Entertain You“

Marktanteil bei werberelevanter Zielgruppe (14 bis 49-Jährige) im Jahr 2020 bei 9,1 Prozent

----------------------------------------

„TV Total“-Comeback schon im Dezember? Sendersprecher macht mysteriöse Andeutung

Statt Raab soll fortan Kabarettist Sebastian Pufpaff die Sendung moderieren. Wie gut sich der Entertainer dabei schlägt, könnten wir noch im Dezember zu sehen bekommen.

Sebastian Pufpaff ist ein deutscher Kabarettist, Moderator und Entertainer. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Christoph Körfer, Sprecher von Sat.1 und ProSieben, deutet auf Anfrage von „DWDL“ an: „An Weihnachten und in der Zeit davor gehen ja Jahr für Jahr Herzenswünsche in Erfüllung. Aber wann, wie und wo wissen nur der Weihnachtsmann und der Nikolaus. Und das ist gut so.“

----------------------------------------

Mehr TV-News:

ProSieben trifft Ex-IS-Kämpfer aus Dortmund – seine Pläne für eine Rückkehr nach Deutschland machen fassungslos: „Blanker Hohn“

„The Masked Singer“: Dieser Finalist singt jetzt für Disney – hättest du IHN wiedererkannt?

ZDF: Irritierender Anblick im „Moma“ – Dunja Hayali verliert in Livesendung plötzlich die Beherrschung

----------------------------------------

Und auch im ZDF feiert man ein großes Comeback. Am ersten Novemberwochenende kehrt „Wetten, dass..?” zurück auf die Bildschirme. Doch nur einen Tag vor der Liveshow hat ein Star-Gast plötzlich abgesagt.