TV Total-Moderator Sebastian Pufpaff begrüßt Zuschauer – doch einige wundern sich nur über DIESES Detail

Nach jahrelanger Pause flimmert endlich wieder TV Total über die Bildschirme! Zwar ohne Kult-Moderator Stefan Raab, dafür aber mit Sebastian Pufpaff. In Folge Nummer drei haben sich einige Zuschauer über ein Detail aber ziemlich gewundert.

Nach der langen Sendepause mussten TV Total-Fans erneut Geduld mitbringen. Doch aufatmen: Diesmal ging es lediglich um 15 Minuten Wartezeit. Solange wurde die Show nämlich nach hinten verschoben. Grund dafür waren Joko und Klaas.

TV Total: Zuschauer achten bei Begrüßung auf DIESES Detail

Das Duo hatte nämlich am Vortag bei „Joko und Klaas gegen Prosieben“ gewonnen und durfte somit wieder das Programm bestimmen. In ihrer geschenkten Live-Sendezeit wagten die beiden ein irres Experiment: Sie schluckten Minikameras und zeigten so ihr Innenleben! Die simple Message dahinter: Man solle seine Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen.

Eigentlich ist das, was Joko und Klaas vorhaben, bis zum Sendezeitpunkt immer strengstens geheim. Doch TV Total-Moderator Sebastian Pufpaff sorgte mit seiner Begrüßung für Verwunderung bei einigen Twitter-Usern, denn: Er scheint eingeweiht gewesen zu sein!

Stefan Raab moderierte einst TV Total. Foto: IMAGO / Sven Simon

TV Total: Ist Sebastian Pufpaff von Joko und Klaas eingeweiht geworden?

„Als erstes möchte ich Joko und Klaas danken für diese schönen 15 Minuten. Und wir haben wieder gelernt: Im Grunde sind es die inneren Werte, die zählen“, eröffnete Sebastian Pufpaff die Show. Da stellten sich Twitter-User die Frage: Wann wird TV Total eigentlich aufgezeichnet?

„Wenn Pufpaff bei der Aufzeichnung von TV Total wusste, was bei Joko und Klaas passiert, kann es ja auch für Prosieben kein so großes Geheimnis sein, wie immer getan wird“, kritisiert ein Twitter-User. Ein anderer meint ironisch: „Lol, wusste gar nicht, dass TV Total live ist“. Ein anderer mutmaßt: „Puffpaff ist also eingeweiht, was die da so vorhaben.“

