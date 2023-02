„TV total“: Wirbel im Studio! Plötzlich ist Pufpaff weg – und ER moderiert die Show

Über andere witzeln, das kann Sebastian Pufpaff gut. Als „TV total“-Moderator lässt er in der Prosieben-Show nur selten ein gutes Haar an der Arbeit seiner TV-Kollegen. Dafür wirft er auch gerne mal einen Blick auf die Geschehnisse in der Schlager-Welt und wird dabei auch regelmäßig fündig.

Thema am Mittwochabend (8. Februar) ist Andy Borg. Die Schlager-Legende beehrt seine Fans regelmäßig mit der Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg„. In der letzten Ausgabe versuchte er sich an einer zauberhaften Trick-Nummer, die Pufpaff natürlich nicht unkommentiert lassen kann. Aber damit nicht genug, denn der „TV total„-Moderator macht den Trick des Schlagerstars gleich mal nach – allerdings mit großen personellen Folgen.

„TV total“-Moderator witzelt über Andy Borgs Zaubertrick

Angefangen hatte alles mit einem kleinen Witz aus Andy Borgs Schlager-Show. Hier muss der Sänger feststellen, dass das ihm gut bekannte Studio plötzlich eine Tür mehr hat. Ein Witzchen später ist die Tür wieder vergessen. Solange, bis es überraschend klingelt.

Andy Borg wird aufgefordert, die Tür zu öffnen und dafür seine in Schottenröcke gekleideten Gäste zu verlassen. Die Tür geht auf, Andy Borg tritt hinaus, schließt die Tür, kommt wieder rein und präsentiert sich selbst im Schottenrock. Der kleine Outfitwechsel à la Houdini kommt beim Publikum gut an. Als er dann erneut die Tür öffnet und hindurchschreitet, wechselt Borg zurück zum schicken Anzug und das Kunststück ist vollbracht.

„TV total“: Plötzlich ist Sebastian Pufpaff verschwunden

Für seinen kleinen Zaubertrick gibt’s von Pufpaff eher Spott als Begeisterung. Und einen prompten Nachmach-Versuch. Auch im Prosieben-Studio erscheint ganz plötzlich eine neue Tür. Pufpaff macht den Andy, geht hindurch – und ist verschwunden.

Zum Vorschein kommt stattdessen ein ganz anderer. An der Stelle von Sebastian Pupfaff moderiert plötzlich Ross Antony. Im pinken Zweiteiler begrüßt er sein Publikum und erntet frenetischen Applaus.

Ross Antony übernimmt kurzerhand die Rolle des „TV total“-Moderators. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Dabei ist sein Auftritt nur von kurzer Dauer, denn ähnlich wie bei Borgs Klamottentausch, ist auch Sebastian Pufpaff nach dem Gang durch die Tür wieder an Ort und Stelle zurück. Sein Fazit: „Jetzt komme ich mir vor wie der Andy Borg von Prosieben.“