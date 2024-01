Lust auf TV live im Studio? So kommst du an Tickets für deine Lieblings-Sendung

Gameshows, Castingformate, Talksendungen, große Samstagabendunterhaltung. Es gibt viele TV-Shows – da gehört das Studiopublikum einfach fest zum Setting dazu. Es sorgt für Atmosphäre, Spannung und gute Laune.

Fragt sich nur: Wie kommen die Menschen dahin? Werden die ausgewählt? Oder etwa gecastet? Wärst du auch gerne mal live in einer TV-Show dabei, um deinen Stars ganz nah zu sein? Dann hat unsere Redaktion ein paar wichtige Tipps für dich.

Tickets für TV-Shows: Gute Vorbereitung ist alles!

Grundsätzlich ist die Antwort ganz ganz einfach: Für die meisten TV-Shows werden Tickets ganz regulär verkauft, und zwar meistens im Internet. Es gilt also vor allem: Augen auf, denn viele Shows werden aufgezeichnet lange bevor sie ausgestrahlt werden.

Es geht um die drei großen „W“. Was, Wann und Wo? Also überlege dir zuerst, welche Show du gerne live sehen möchtest. Dann schaust du im Netz nach, wo die Sendung gedreht wird. Oft wird schon nachmittags produziert – und auch unter der Woche. Lohnt sich also die Anreise? Kannst du dir frei nehmen? Hier eine Übersicht über beliebte TV-Formate und ihre Drehorte:

Das ist nur ein kleiner Teil der Sendungen, die vor Publikum gedreht werden. Eine ausführliche Übersicht erhältst du auf folgenden Webseiten, über die du direkt an Tickets kommst.

TV-Tickets.de

MY SHOW.de

EndemolShine.de

Ticketservice ZDF.de

Ist deine Lieblingssendung nicht dabei? Dann schau am besten auf der Webseite der Show selbst nach.

Die Goldene Regel, um in die TV-Show zu kommen

Damit dir deine Lieblingssendung nicht durch die Lappen geht, gibt es eine goldenen Regel: Melde dich unbedingt zum Ticket-Newsletter an. Dann heißt es schnell sein, denn ähnlich wie bei Musikkonzerten gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zu erst. Tickets sind schnell vergriffen, denn in ein Fernsehstudio passen nicht endlos viele Menschen rein. Die Karten sie sind oft recht günstig. In der Regel kosten sie zwischen 10 und 30 Euro. Manche Shows sind sogar gratis. Nur bei Finalshows wie DSDS (RTL), GNTM mit Heidi Klum (Pro7) und großen Schlagersendungen muss man tiefer in die Tasche greifen.

Oft gibt es ein paar Regeln, die du beachten solltest:

das Mindestalter liegt meistens bei 16 Jahren

für eine Show kannst du maximal 4 Tickets buchen

bei größeren Gruppen / Fanclubs solltet ihr besser gleich die Tickethotline anrufen

es gilt häufig freie Platzwahl, allerdings behält sich die Produktionsfirma vor, Personen im Studio umzusetzen. Dagegen kannst du nichts tun

du darfst im Studio weder filmen noch Fotos machen

auch Essen und Trinken ist für Zuschauer bei einer TV-Show tabu

eine Aufzeichnung kann sehr lange dauern, plane genug Zeit ein

du darfst Tickets nicht weiterverkaufen, gib sie lieber dem Veranstalter zurück



Mittendrin statt nur dabei. Zum Beispiel im Publikum bei dem ARD-Quiz „Wer weiß denn sowas?“ mit Elton. Foto: ARD/Morris Mac Matzen

Hilfreich, damit du bei der Ticketbuchung schnell durch kommst: Leg dir schon vorher ein Nutzerprofil an und stelle sicher, dass deine Zahlungsinformationen aktuell sind. Und jetzt toi toi toi bei der Kartenjagd.