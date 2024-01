„Wer weiß denn sowas?“: Verrät Kai Pflaume hier die Lösung? Elton reagiert sofort

Am Dienstag (2. Januar 2024) wird es „brisant“ bei Kai Pflaume im Studio. Zu Gast beim heiteren Quiz „Wer weiß denn sowas?“ sind die beiden Moderatorinnen der gleichnamigen ARD-Sendung.

Die Top-Expertinnen für Klatsch und Tratsch in der ARD stellen ihr Allgemeinwissen unter Beweis. Kamilla Senjo moderiert im wöchentlichen Wechsel mit ihrer Kollegin Marwa Eldessouky das Vorabendmagazin über Royals, Hollywood-Stars und deutsche Promis.

Elton will Team Hoëcker austricksen

Elton mit Teamkollegin Kamilla Senjo will sofort angreifen: „Wir nehmen ihnen ganz schnell die Kategorie „Film“ weg, sonst kriegen die noch einen Punkt mehr.“ Marwa Eldessouky hat sich nämlich zuvor als echte Hollywood-Expertin geoutet. Elton will Team Hoëcker also einen Strich durch die Rechnung machen. Geht seine Taktik auf?

Hier die Frage:

Wie verbrachte der US-amerikanische Kultregisseur David Lynch seinen 15. Geburtstag?

A) Bei Kennedy Amtseinführung half er VIPs, ihren Sitzplatz zu finden

B) In Las Vegas stimmte er die Gitarre von Jimi Hendrix.

C) Am Filmset von „El Dorado“ sattelte er das Pferd von John Wanye.

Kamillas Intuition sagt ihr, Antwort C sei richtig. Sie beschwört Elton. „Aber dann darfst du nicht sauer sein, wenn es jetzt Kennedy – also A – ist, und ihr bitte auch nicht“, bittet sie die Zuschauer. „Die sind nur sauer, wenn’s nicht stimmt.“, erklärt Kai Pflaume trocken. Kein Wunder, schließlich geht die erspielte Kohle ja ans Publikum, das laut applaudiert.

„Wer weiss denn sowas?“ – Gab es einen versteckten Tipp von Kai Pflaume?

Elton schlussfolgert aus dieser Aussage rein taktisch, dass es Antwort B sein muss. Er glaubt, er hat die „Enigma-Maschine“ Kai Pflaume geknackt. Brisante These!

Doch falsch gedacht: Lösung A ist richtig. Als Pfadfinder hatte Lynch tatsächliche einen Job als Platzanweiser. „A – hab ich doch gleich gesagt“, flunktert seine Teamkollegin belustigt.

„Der Kai ist doch nicht so leicht zu knacken!“, gibt Elton unumwunden zu. Und der Moderator erläutert eindringlich die wichtigste Quizregel: „Wenn sich eins im neuen Jahr nicht ändert, dann die Regel, dass ich nicht helfen kann.“

„Wer weiß denn sowas?“ läuft montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der ARD-Mediathek.