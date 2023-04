„Traumschiff“ (ZDF): Ingolf Lück spricht Klartext über Dreharbeiten mit Florian Silbereisen – „Erst skeptisch“

Das „Traumschiff“ sticht am Ostersonntag (9. April 2023) wieder in See. Das Ziel der Besatzung: Vancouver. Neben den bekannten Gesichtern rund um Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Collien Ulmen-Fernandes können sich die ZDF-Zuschauer auch auf zahlreiche Gastrollen freuen.

Unter anderem begibt sich Ingolf Lück an Bord des „Traumschiff“. In einem exklusiven Interview mit der Redaktion spricht der 64-Jährige Bielefelder über seine Erfahrungen während der ZDF-Dreharbeiten und zieht ein eindeutiges Fazit.

„Traumschiff“: Ingolf Lück schlüpft in die Rolle eines Hypochonders

Bereits am 6. November 2011 spielte Ingolf Lück, damals noch unter Siegfried Rauch alias Kapitän Paulsen, beim „Traumschiff“ mit. Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums schlüpft der Schauspieler in die Rolle eines Kochs. Welchen Charakter er dieses Mal spielt, was ihm am Set gar nicht gepasst und was er über Florian Silbereisen denkt, liest du in dem exklusiven Interview.

Was war Ihr erster Gedanke als die Anfrage vom ZDF kam?

Hoffentlich hab ich was anzuziehen für das Käpt’ns Dinner mit dem neuen Käptn Parger?

Sie sind zwischenzeitlich wieder zum Theater gewechselt – Wie kam es dazu, dass sie jetzt doch wieder ins Fernsehen zurückkehren?

Als Schauspieler ist es ein immerwährendes Wechseln und Zurückkehren zwischen TV, Leinwand und Bühne. Das macht ja den Reiz unseres phantastischen Berufes aus. Zudem können wir uns noch in unterschiedlichen Rollen ausprobieren.

Schlüpfen Sie in der Osterfolge wieder in die Rolle des Kochs oder sehen die Zuschauer sie dieses Mal in einer anderen Rolle?

Den Koch hätte ich natürlich drauf gehabt. Nach meiner Darbietung des Kochs in der Traumschiffküche konnte kein Kollege mehr an diese Leistung anknüpfen. Weltweit. Da bin ich ganz bescheiden. Diesmal hat man mich mit der Rolle des nervigen Hypochonders bedacht. Da brauchte ich mich gar nicht verstellen, sagt meine Frau.

Mit Jens Kessler (Ingolf Lück) hat auch Hanna Liebhold (Barbara Wussow) alle Hände voll zu tun. Foto: ZDF

„Traumschiff“: Ingolf Lück mit klarer Meinung über Florian Silbereisen

Was hat Ihnen bei den Dreharbeiten am besten gefallen? Was fanden Sie gar nicht gut?

Die Dreharbeiten beim Traumschiff haben sich über die Jahre verändert. Das ZDF setzt heute auf ein junges, extrem engagiertes Team hinter der Kamera. Die Technik ist auf dem allerneuesten Stand. Das macht es uns vor der Kamera einfach. Nicht gut fand ich das Flori beim Käpt’ns Dinner natürlich wieder 1.000 mal schmucker daher kam als ich in meinem besten Anzug.

Wie war die Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen am Set von „Das Traumschiff“?

Wir Traumschiff-Fans waren natürlich erst skeptisch: „Kann der Silbereisen das? Der Mann ist ja kein Schauspieler!“ Und jetzt? Ich finde er ist der beste Käpt’n, den wir je gesehen haben.

Sind Sie allein an Bord gegangen oder hatten Sie Begleitung?

Ich geh‘ immer alleine zur Arbeit, wie 99% der bundesdeutschen Arbeitnehmer auch.

Würden Sie nochmal bei „Das Traumschiff“ mitspielen wollen?

Unter Käpt’n Parger würde ich sofort alle sieben Weltmeere besegeln. Wenn‘s sein muss, sogar in einem Tretboot.

Was steht dieses Jahr sonst noch bei Ihnen an?

Wenn ich jetzt aufzähle was ich alles beruflich vorhabe, ruft Das Traumschiff ja nicht an. Daher: Ich hab Zeit! Und beweg mich sicherheitshalber nicht vom Telefon weg.

Mehr News:

Neulich erreichte die „Traumschiff“-Fans eine traurige Nachricht. Barbara Russow fällt bei den Dreharbeiten zur Folge aus Namibia aus. Danach muss das ZDF drastische Schritte gehen.