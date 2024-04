Traumschiff: ZDF versteckt rührende Botschaft – an eine verstorbene Legende

Es war wieder einmal ein Film der großen Gefühle, des Herzschmerz und dramatischen Situationen. Die „Traumschiff“-Reise nach Phuket, die das ZDF am Ostersonntag (31. März) zeigte, hatte alles, was man von der Filmreihe erwartete. Und sogar noch etwas mehr. Während nämlich viel über die Tattoos von Florian Silbereisen oder den Auftritt von Starkoch Nelson Müller gesprochen wurde, blieb eine kleine – aber doch rührende – Botschaft des ZDF fast unbemerkt.

Gerichtet war sie an Wolfgang Rademann. Den Erfinder von TV-Klassikern wie der „Schwarzwaldklinik“, aber auch dem „Traumschiff“. Rademann war im Januar 2016 verstorben. In den Herzen der „Traumschiff“-Fans und -Macher jedoch lebt er noch immer.

Rührende „Traumschiff“-Geste an Wolfgang Rademann

So schrieb Barbara Wussow in ihrer Rolle als Hoteldirektorin Hanna Liebhold in dem Film einen Brief an die Reederei. Hanna war auf der Phuket-Reise immer wieder von einem übereifrigen Trainee hinters Licht geführt worden, der so an ihren Job kommen wollte. Er trieb Liebhold gar so weit, dass diese sich eine Auszeit nehmen wolle.

Diesen Brief schrieb Hanna Liebhold an Wolfgang Rademann. Foto: Screenshot ZDF

Und so schrieb sie einen Brief an die Reederei, in dem sie um Freistellung von der Arbeit bat. Spannend: Adressiert war der Brief an folgende Adresse: „An die Reederei. z.HD Herr Rademann. Wellstraße 3. 10345 Hamburg“. Welch schöne Botschaft, dass Wolfgang Rademann auch acht Jahre nach seinem Tod noch immer Teil des „Traumschiff“ ist.

++ Nelson Müller auf dem „Traumschiff“: Monate später ruft Florian Silbereisen plötzlich an ++

Kleine Fehler im „Traumschiff“-Brief

Problematisch wäre jedoch die Zustellung gewiesen. Die Postleitzahl 10345 gibt es nämlich nicht, und die Hamburger Postleitzahlen beginnen mit einer zwei.

Sei es drum, die Geste war schön, und das Drama um Hanna Liebhold konnten Florian Silbereisen und Co. auch noch klären. Die Hoteldirektorin ist also auch auf der kommenden „Traumschiff“-Reise wieder an Bord. Wolfgang Rademann sicher auch. In den Herzen der Fans und der Crew.