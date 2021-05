Traumschiff: Heftige Anfeindungen gegen SIE – die traurige Geschichte dahinter

Sie ist die neue Ärztin an Bord von Florian Silbereisens „Traumschiff“. Seit Ostern ist Collien Ulmen-Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado auf dem ZDF-Luxusdampfer zu sehen.

Doch die 39-Jährige bekommt für ihr Engagement beim „Traumschiff“ nicht nur Lob und Verständnis entgegengebracht. Ganz im Gegenteil.

„Traumschiff“: Heftige Kritik für Collien Ulmen-Fernandes

In der „Bild“ spricht Collien Ulmen-Fernandes über heftige Anschuldigungen, die ihr gegenüber erhoben worden. „Ich werde sehr oft als Rabenmutter bezeichnet, weil ich es wage, auch als Mutter arbeiten zu gehen. Und eben manchmal in anderen Städten und Ländern ohne mein Kind zu sein“, verrät die Schauspielerin.

-----------------

Traumschiff: Das waren die Kapitäne

Günter König (1981-1982)

Sascha Hehn (2014 - 2019)

Heinz Weiss (1983 - 1999)

Siegried Rauch (1999 - 2013)

Sascha Hehn (2014 - 2019)

Florian Silbereisen (seit 2019)

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------------

Durch ihr Engagement beim „Traumschiff“ sei dies noch schlimmer geworden, so die Mama einer Tochter. „Ich habe oft gehört: ‚Was? Da bist du ja total viel im Ausland. Wie kann man das als Mutter machen?“, berichtet Collien der „Bild“.

Traumschiff: Collien Ulmen-Fernandes klagt an

Traumschiff-Star Collien Ulmen-Fernandes. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Sie sieht darin auch ein Ungleichgewicht. So würde ihren männlichen Kollegen eine solche Frage nie gestellt. Dort sei es eher außergewöhnlich, wenn sich ein Mann auch während der Arbeitszeit um die Kinder kümmere. „Kurz nach der Geburt hatte ich jeden Mittwoch eine Sendung. Also hat mein Mann damals einmal die Woche das Kind mit ins Büro genommen – und wurde da quasi mit Jubelstürmen empfangen. ‚Wie toll! Ein Vater, der sich kümmert“, so Ulmen-Fernandes.

---------------------------------

Mehr zum „Traumschiff“:

„Traumschiff“: Süße Worte auf Florian Silbereisens Luxusdampfer – „Wir haben uns ein bisschen beschnuppert“

„Traumschiff“ (ZDF): Irres Experiment an Bord – „Wer macht bei so was freiwillig mit?“

„Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen tief enttäuscht: „Plötzlich kam alles ganz anders!“

---------------------------------

Zuletzt sorgte ZDF-„Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen mit mysteriösen Andeutungen für Furore. Was will uns der Schauspieler und Schlagerstar damit nur sagen?