Das „Traumschiff“ bekommt irre Verstärkung – „GZSZ“-Star an Bord

Sila Sahin (39) ist auf großer Reise. Derzeit scheint der ehemalige „GZSZ“-Star das Abenteuer ihres Lebens zu genießen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie atemberaubende Eindrücke aus Neuseeland. Cocktails schlürfen in der Sonne von Auckland, die Natur erkunden – Sila lebt den Traum!

Doch was steckt hinter dieser Reise? Kein Urlaub, sondern ein Job! Wie die „Bild“ nun verkündet, dreht die Schauspielerin für den ZDF-Klassiker „Das Traumschiff“ und wird bald an Bord mit Florian Silbereisen (43) und Co. die Weltmeere unsicher machen.

„Traumschiff“: Nach Drehschluss geht es ans Hobbit-Filmset

Seit drei Wochen ist Sila in Neuseeland und schwärmt: „Die Menschen sind alle sehr freundlich hier. Ich hatte neben meinen Drehtagen immer wieder freie Zeit und habe sie richtig genutzt: Ich war in Coromandel, habe Mount Eden besucht, verschiedene Strände erkundet und mir das Hobbit-Filmset angeschaut.“ Doch der Trip endet nicht hier. Als nächstes Ziel steht Bali auf dem Plan. Ein bisschen Nervosität und viel Vorfreude begleiten sie bei ihrem Treffen mit der Crew.

Sila erzählt: „Das Team ist großartig, meine Schauspielkollegen und ich verstehen uns super, es herrscht eine tolle Harmonie am Set. (…) Trotzdem vermisse ich meine Kinder unglaublich und telefoniere jeden Tag zwei- bis dreimal mit ihnen.“ Während sie die Welt bereist, kümmern sich ihr Mann und ihre Mutter um die Kleinen. „Ich habe schon einige Souvenirs und kleine Geschenke für sie besorgt und freue mich so sehr darauf, sie bald wieder in meine Arme zu schließen.“

Welche Rolle sie am Ende spielt, bleibt geheim. Aber eins ist klar: Die Fans können sich auf ein spannendes Abenteuer freuen. Neben Sila sind auch Susanna Simon (56), Matthias Komm (59) nebst anderen Stars mit an Bord. Collien Ulmen-Fernandes (43) wird als Schiffsärztin wieder dabei sein und hat bereits sonnige Cricket-Momente auf Instagram geteilt.

Das „Traumschiff“ steuert Neuseeland nicht zum ersten Mal an. Bereits Anfang 2000 wurde hier gedreht. Doch mit Sila Sahin an Bord wird die Reise sicherlich ein ganz besonderes Highlight.