„Traumschiff“-Star Tina Ruland zieht die Reißleine – „Das hätte ich mir schenken können“

Seit Jahrzehnten ist Tina Ruland nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Der Durchbruch gelang der Schauspielerin mit ihrer Rolle der Friseurin Uschi in der Actionkomödie ,,Manta Manta“. Und auch danach ergatterte sie eine Rolle nach der anderen.

Egal ob beim ZDF-„Traumschiff“, dem „Tatort“ oder auch „Rosamunde Pilcher“: Tina Ruland begeisterte ihre Fans in zahlreichen Sendungen. Nun sorgt die 58-Jährige aber ausgerechnet mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Sie hat einen folgenschweren Entschluss gefasst.

„Traumschiff“-Star Tina Ruland macht Schluss

Ein Gläschen Wein beim Essen oder ein Glas Sekt zum Anstoßen? Nicht für Tina Ruland. Die Schauspielerin verrät in einem Interview mit „Bild“, dass sie dem Alkohol offiziell abgeschworen hat. Und damit handelt es sich nicht etwa um einen kurzfristigen Neujahrsvorsatz. Sie meint es ernst.

„Ich habe im Schnitt dreimal in der Woche Alkohol getrunken. Im Sommer am liebsten kalten Rosé und im Winter Rotwein“, so die 58-Jährige. Sie erinnert sich dabei an verschiedene Situationen: „Als ich noch jung war, kam es mal vor, dass ich nach einem One-Night-Stand aufwachte, zwar wusste, wo ich war, aber dachte: ‚Das hätte ich mir schenken können.’“

„Traumschiff“-Star Tina Ruland wird deutlich

Für die Schauspielerin hat die Umstellung durchweg positive Auswirkungen, wie sie verrät: „Ich fühle mich auch klarer und wacher! Definitiv schlafe ich deutlich besser, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke. Zudem halte ich auf Partys länger durch.“ Einen kleinen Nachteil gibt es dann aber auch noch.

„Jetzt kann ich mir die Männer nicht mehr schön trinken. (…) Man kann sich ohne Alkohol einfach gar nichts mehr schön trinken. Weder Probleme noch blöde Situationen! Ich muss mich jetzt viel mehr mit der Realität auseinandersetzen“, scherzt sie.