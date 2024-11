ZDF-Star veröffentlicht pikantes Foto – halbnackt mit Verona Pooth

Seit Jahrzehnten ist Tina Ruland (58) im deutschen Fernsehen präsent. Ihre Blütezeit begann im Jahr 1991 als Friseurin Uschi in der Actionkomödie ,,Manta Manta“ an der Seite von Schauspieler Til Schweiger (60). Aber auch durch ihre jahrelange Schauspieltätigkeit in ZDF-Serien wie dem ,,Traumschiff“ oder ,,SOKO Stuttgart“ hat sich die zweifache Mutter einen Namen gemacht. Darüber hinaus dürften sie auch noch viele Dschungelcamp-Fans kennen. So war sie im Jahr 2022 ein Teil der Unterhaltungsshow ,,Ich bin ein Star – holt mich hier raus.“

Wie facettenreich die Schauspielerin und Regisseurin ist, zeigte sie auch durch ein Playboy-Shooting im Jahr 1995. Und genau diese Seite bringt der ZDF-Star nun wieder zum Vorschein und überrascht mit seiner Freizügigkeit ihre Follower auf Instagram. Ein Detail war so aber noch weniger zu erwarten: Verona Pooth ist mit auf dem Schnappschuss zu sehen.

ZDF-Star Tina Ruland: Fans sind überwältigt

Handelt es sich dabei um ein aktuelles Foto oder lässt Tina Ruland ihre glorreichen Zeiten wieder aufleben? Der Schnappschuss entstand im Rahmen eines Shootings für Verona Pooths Kalender „Verona Pooth & Friends“ und ist für Tina nach eigener Aussage eines ihres Lieblingsfotos. Fast komplett nackt posiert sie barfuß gemeinsam mit Verona, die edle High Heels trägt. Diese bewegenden Momente aus ihrer früheren aktiven Modelkarriere teilt sie jetzt mit ihren Fans auf Instagram.

Die beiden bekannten TV-Persönlichkeiten sitzen auf einer Couch in Leoparden-Muster und sind bis auf ihr Höschen unbekleidet. Fesselnd dabei ist ihr Blick, der Selbstsicherheit und Dominanz ausstrahlt. Doch was strahlt das Foto für ihre Fans aus? Sind sie genauso überwältigt?

Ihre Follower auf Instagram finden diese intimen Einblicke aus vergangenen Zeiten großartig und feiern sie. So erntet sie eine Vielzahl von Komplimenten und positivem Feedback.

,,Wer kann, der kann.“

,,Love it! Man hat mich erst vor kurzem gefragt, ob ich an einem ähnlichen Projekt interessiert wäre […]“ Es ist wirklich schön, wenn Nacktheit nicht ordinär ist und von einem guten Fotografen eingefangen wird.“

,,Ein sehr schönes Bild von euch beiden und gratuliere mal den Fotografen.“

,,Wenn man so in den Tag startet, kann es nur ein guter werden!“

,,Eine Zeitreise in die Vergangenheit. Was gibt es besseres als ausdrucksstarke Fotos, wo zu sehen ist, wie man einmal ausgesehen hat? Wunderbare Erinnerung.“

Die Fans der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin dürfen gespannt sein. Verleitet sie die positive Resonanz dazu, noch mehr überraschende Auszüge von ihren vergangenen Model-Gigs zu veröffentlichen?