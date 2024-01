„Promi First Dates“: Tina Ruland ist zu allem bereit – „Kann passieren“

Für „First Dates“-Fans hat das Warten bald ein Ende, in weniger als zwei Wochen sendet VOX die zweite Ausgabe des Promi-Spezials der beliebten Vorabendserie. Bereits seit 2018 begeistert die reguläre Version der Dating-Show Jung und Alt.

Auch im Promi-Spezial von „First Dates“ suchen zwei Kandidaten nach der ganz großen Liebe und treffen im eigens für die Sendung errichteten Restaurant zum ersten Mal aufeinander. Nach dem Date entscheiden die Teilnehmer dann darüber, ob sie sich erneut treffen wollen. Kandidatin Tina Ruland plaudert nun bereits vor der Ausstrahlung das ein oder andere Geheimnis aus.

Auch Schauspielerin Tina Ruland hat die Hoffnung auf die große Liebe noch nicht aufgegeben. Die mittlerweile 57-Jährige feierte mit dem Film „Manta, Manta“ im Jahr 1991 ihren großen Durchbruch, es folgten zahlreiche Fernseh- und Kinoerfolge und zuletzt die Teilnahme am RTL-Format „Let’s Dance“. Karrieretechnisch ging es für Ruland steil bergauf, lediglich der einzig wahre Traumprinz schien bisher noch nicht dabei gewesen zu sein. Das soll sich mit der Teilnahme an „Promi First Dates“ nun jedoch ändern.

In einem Interview, dass das Instagram-Profil von „First Dates“ teilte, zeigt sich Ruland hoffnungsvoll und voller Energie. Geschenke beim ersten Date müssen für die Schauspielerin nicht sein, denn „es ist ja schon richtig scheiße wenn es etwas ist, das man blöd findet.“ Bei der Frage nach einem Kuss beim ersten Date wagt sich der Fernsehstar hoch hinaus und gibt zu: „Ich wollte gerade sagen, dass das beim ersten Date gar nicht geht. Aber ich weiß, dass ich das schon sehr oft gemacht habe. Kann passieren!“

Von einem Kuss am „First Dates“-Tisch wäre Ruland also nicht abgeneigt. Auf die Frage danach wie ihr Traummann aussehen würde, wenn die Schauspielerin ihn sich backen könnte, antwortet Ruland: „Ich backe keine Männer. Hab ich schon einmal versucht, aber die haben immer angefangen zu schimmeln.“ Im „First Dates“-Restaurant wird der Kinostar es glücklicherweise mit Traumprinzen aus Fleisch und Blut zu tun haben.

Vorfreude aufseiten der Fans

Die kleinen Teaser für das Promi-Spezial von „First Dates“ kommen bei den Fans der von Roland Trettl moderierten Sendung ausgesprochen gut an. Ein Fan der Vorabendserie kommentiert das Video mit den Worten: „Sooo sympathisch. Wünsche ihr viel Glück“ und ein weiterer Follower schreibt begeistert: „Deine humorvollen Antworten sind klasse liebe Tina. Dass du aufgeregt bist, merkt man in diesem Video. Aber wer wäre nicht aufgeregt, wenn er im TV nach einer neuen Liebe sucht.“ Die Schauspielerin scheint mit ihrer lustigen Art bereits jetzt einige Sympathiepunkte gesammelt zu haben.

Ob Tina Ruland bei „First Dates“ tatsächlich die ganz große Liebe finden wird, können Fans am 29. Januar ab 20.15 Uhr auf VOX miterleben.