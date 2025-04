„First Dates“-Kandidatin zweifelt an ihrem Date – Grund ist sein Job

Dating kann ein ziemlicher Drahtseilakt sein – man weiß nie, was einen erwartet. Laufen die Gespräche oder herrscht doch betretenes Schweigen? Im besten Fall knistert es, im schlimmsten will man einfach nur schnell wieder raus. Bei „First Dates“ auf Vox sind diese kleinen Überraschungen Programm und manchmal landet genau der Mensch gegenüber, mit dem man nicht gerechnet hat.

So geht es auch Darius (24). Sein Wunsch: eine Frau, die eine Granate ist. Studentin Sophie (22), die elf Monate Freiwilligendienst bei der Bundeswehr gemacht hat, könnte genau das sein. Doch Darius Job ist ein heikles Thema!

Darius glaubt an Liebe auf den ersten Blick und als er Sophie sieht, ist er direkt hin und weg: „Wenn sie so strahlt, dann weiß ich, da könnte was gehen“. Dabei ist er sonst in seinem Job eher der Ruhepol. Denn Darius hat sich nicht gerade einen 08/15-Job ausgesucht! Der junge Mann befindet sich in der Ausbildung zum Bombenentschärfer und bringt damit ordentlich Sprengkraft mit ins „First Dates“-Restaurant. Wortwörtlich.

Sein Date Sophie kommt aus Berlin, ist großer Eishockeyfan und sucht einen Partner, der sie nicht nur zum Lachen bringt, sondern auch ernste Gespräche führen kann. Darius kommt da zunächst gut an. Doch dann erzählt er von seinem Beruf – und plötzlich knistert es nicht mehr nur, es wird auch kritisch.

Sophie ist noch skeptisch, was den Job von Darius betrifft: „Ich kann seine Begeisterung für den Job nachempfinden, allerdings weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, wenn sich mein potenzieller Partner ständig in Lebensgefahr begibt“.

++ Vorfall bei „Zwischen Tüll & Tränen“ (Vox)! Schwiegermutter der Braut hat genug – „Ohne Kamera!“ ++

Trotzdem: Sophie lässt sich erst einmal auf ihr Gegenüber ein und Gemeinsamkeiten sind schnell gefunden. Als die Single-Dame Darius schließlich noch ein Kompliment für seine Augen macht, ringt sogar der erfahrene Bombenentschärfer um Worte.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob es bei Darius und Sophia noch für ein zweites Treffen gereicht hat? Das erfuhren die Zuschauer bereits am Dienstagabend (22. April) bei „First Dates“ auf Vox oder in der RTL+-Mediathek.