Vorfall bei „Zwischen Tüll & Tränen“ (Vox)! Schwiegermutter der Braut hat genug – „Ohne Kamera!“

Es ist neben der eigentlichen Hochzeit der wohl schönste Moment für die angehende Braut: der Kauf ihres Hochzeitskleides. Der Tag wird zelebriert, es kommen die Liebsten mit zur Anprobe und es fließen dabei auch schon mal Tränen.

Für „Zwischen Tüll und Tränen“-Braut Doro erzeugt das Erlebnis der Brautkleid-Suche gemischte Gefühle. Die 34-Jährige hat sich den Hochzeitsladen „Liebe“ in der Stadt Leinefelde-Worbis in Thüringen ausgesucht. Doch bei der Anprobe verzweifelt die Verlobte. Plötzlich schreitet ihre Familie ein und will die Kameras sogar aus haben.

Vorfall bei „Zwischen Tüll & Tränen“ (Vox)!

Doro ist nicht das erste Mal in einem Hochzeitsladen, wie sie in der Vox-Sendung verrät. „Ich hatte schon eine Anprobe, da gab’s auch schon einen kleinen Favoriten. Ich bin tatsächlich ziemlich entscheidungsunfreudig.“ Zur jetzigen Anprobe hat sie ihre Schwiegermama, Schwiegeroma und Trauzeugin dabei. Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die sie vor vollendete Tatsachen stellen!

Doro wünscht sich ein Kleid mit Ausschnitt und Ärmeln. Bei Brautausstatterin Julia Schwarz probiert Doro ein paar Kleider an und mag eines besonders. Eine A-Linie mit Spaghetti-Trägern, Spitze, Pünktchen-Tüll und einem tiefen Dekolleté.

Das Kleid für ihre Hochzeit kann sich Doro durchaus vorstellen. Doch zwischen diesem Dress und dem aus dem anderen Laden kann sich die „Zwischen Tüll und Tränen“-Kandidatin irgendwie nicht richtig entscheiden. „Ich würde gerne noch eine Nacht drüber schlafen.“

„Das ist es!“

Dann passiert etwas, was es so auch noch nie in der Vox-Sendung gab! Doros Schwiegermamma hat genug von der Unentschlossenheit und will allein mit ihr sprechen – „ohne Mikro und ohne Kamera“.

Doch der Ton ist noch an, als die beiden Frauen hinter dem Vorhang in der Kabine verschwinden. Ihre Schwiegermutter flüstert: „Das sieht viel jünger aus, echt. Ich will es dir nur sagen, das ist es!“

Am Ende bewirkt das Gespräch wahre Wunder, denn Doro hat eine Entscheidung getroffen: Sie sagt „Ja“ zum Kleid und will damit auch ihrem Mann das Ja-Wort geben. Kosten: 2.100 Euro.

