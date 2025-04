„Traumschiff“: Atze Schröder geht an Bord – er bekommt eine zweite Chance

Wenn die ARD am Ostersonntag (20. April) wieder die Anker lichtet, geht es für das legendäre „Traumschiff“ diesmal ins sonnige Miami. Mit an Bord? Kein Geringerer als Comedy-Star Atze Schröder! Neben Judith Williams und weiteren prominenten Gesichtern wird der Kult-Komiker für ordentlich Stimmung auf hoher See sorgen.

Dabei verrät er unserer Redaktion exklusiv: Diese „Traumschiff“-Reise hätte schon viel früher stattfinden können!

Atze Schröder – „Schon immer ein Traum„

Dass Atze jetzt auf dem „Traumschiff“ landet, war kein lang geplanter Coup, sondern eher eine spontane Fügung, wie er bereits in seinem Podcast „Zärtliche Cousinen“ auspackte. Doch in Wirklichkeit trägt der Comedian diesen Traum schon seit Jahren mit sich herum, erzählt er unserer Redaktion im Interview. „Das war schon immer ein Traum von mir, da mitzumachen“, gesteht er. Und tatsächlich: Bereits vor gut 20 Jahren lag eine Anfrage vor!

„Als Wolfgang Rademann (Anm. d. Red.: Mitbegründer des „Traumschiffs“) noch lebte, gab es schon mal eine Anfrage. Dann wäre ich in der Karibik tatsächlich eine Woche an Bord mitgefahren!“ Doch der Tourplan machte ihm einen Strich durch die Rechnung. „Ich wollte es unbedingt machen, aber ich hatte Tourtermine und konnte nicht weg. Da war ich echt traurig. Und jetzt endlich ist es so weit!“

Doch was genau reizt den Comedian am „Traumschiff“? Das weiß er ganz genau!

Atze Schröder verrät es

Was fasziniert Atze Schröder eigentlich so am „Traumschiff“? Seine Antwort ist so herrlich direkt wie er selbst: „Erstens: Es ist immer schönes Wetter! Und zweitens: Es ist eine heile Welt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand mal ein Pflaster am Kopf hat. Also mehr Traum geht doch gar nicht!“

Doch ein Daueraufenthalt auf dem Kult-Dampfer? Das kommt für Atze nicht infrage! „Der Dreh hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe auch mit ‚Alles Atze‘ sieben Jahre Serie gedreht und dafür immer den ganzen Sommer vor der Kamera gestanden. Zwei Stunden abends auf der Bühne – ich habe ja immer genauso viel Spaß wie das Publikum – da bin ich einfach zu Hause.“

Auf dem „Traumschiff“ spielt Atze Schröder übrigens einen Kioskbesitzer, der sich mit dem Verkauf seines Ladens seinen großen Traum in Miami erfüllt hat. Wie genau er für Turbulenzen auf der Luxusyacht sorgt? Das erfahren die Zuschauer am 20. April in der ARD und schon ab dem 12. April in der Mediathek des Senders. Und ja – auch Atze selbst wird natürlich einschalten!