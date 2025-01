„Traumschiff“-Star teilt eindeutiges Foto: Jetzt wissen wir Bescheid

Für seine Fans war es sicherlich ein Schock. Am Samstagabend (11. Januar 2025) verkündete Florian Silbereisen bei den „Schlagerchampions“ seinen Rückzug auf Zeit. Bis in den Sommer hinein, so der Showmaster, wolle er keine Sendungen mehr moderieren.

„Ich habe rechtzeitig alle Anfragen für weitere Sendungen abgesagt. Pünktlich zum Sommeranfang geht’s dann wieder los“, verriet der Kapitän des ZDF-„Traumschiff“ gegenüber der „Bild“.

Eine TV-Ausnahme mache er nur für eben jenes. „Die Gefahr, dass ich es mir anders überlege und vorzeitig zurückkomme, ist gering. Ich bin mit dem ,Traumschiff‘ weit weg! Wir starten im wahrsten Sinne des Wortes am anderen Ende der Welt, in der Südsee“, so Silbereisen. Doch wohin geht es genau? Eine gute Frage.

Das „Traumschiff“ geht wieder auf große Fahrt

Zumindest wissen wir nun, von wo die Besatzung des beliebtesten Kreuzfahrt-Dampfers des Landes an Bord ging. Das nämlich verriet Barbara Wussow, die auf dem „Traumschiff“ die Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold inne hat, indirekt in einem Instagram-Posting.

Teilte die 63-Jährige doch ein Foto, das sie auf der MS Amadea zeigt. Dazu die Worte: „Es geht wieder los! Die Dreharbeiten für neue Folgen ‚Traumschiff‘ beginnen. Es warten wieder wundervolle Reiseziele auf uns, ich freue mich schon sehr.“

Start im Panama Kanal

Spannend: In der Orts-Caption ist der Panama-Kanal genannt. Heißt es also bald „Oh wie schön ist Panama“ auf dem „Traumschiff“? Fast, es geht nach Neuseeland und Bora Bora. Mit an Bord hat Kapitän Flori dann auch wieder prominente Gäste. Unter anderem: GZSZ-Star Sila Sahin.

Die nächste Folge des „Traumschiff“ ist aber auch schon wieder in greifbarer Nähe: Bereits an Ostern heißt es wieder Leinen los für Kapitän Max Parger, Hoteldirektorin Hanna Liebhold und die ganze Crew des ZDF-„Traumschiff“. Spannend: Wie eng die Schauspieler und die Urlauber auf dem „Traumschiff“ zusammenleben, verriet uns Adnan Maral im Interview.