ZDF-„Traumschiff“: NRW-Koch sorgt für Drama – „Von Schiff gesprungen“

Es war der Moment, der an Bord des ZDF-„Traumschiffs“ alles auf den Kopf stellte – und alles begann mit einer harmlosen Eisfigur. Martin Weete, ein Koch aus NRW, der damals für den Kult-Dampfer arbeitete, sorgte nämlich mit einer harmlosen Aktion für Drama an Deck.

Nun spricht er gegenüber DER WESTEN Klartext.

ZDF-„Traumschiff“: Eisfigur sorgt für Furore

„Wir hatten damals Buffet an Bord“, beginnt Weete schmunzelnd. „Da gab es dann auch so Eisfiguren.“ Eines Tages, als er zusammen mit einem Kollegen den Tisch voller Essen abräumte, dachte er sich, dass die Eisfigur „nicht mehr so schön aussieht, die müsste mal entsorgt werden.“ Gesagt, getan! Doch was er nicht ahnte: Dieser kleine Akt der „Entsorgung“ würde das gesamte Schiff in Aufruhr versetzen.

Die beiden Köche beschlossen, die Skulptur einfach über Bord zu werfen. Der Plan: Sobald die Figur im Wasser landet, würde sie sofort schmelzen. Klingt logisch, oder? Doch diese vermeintlich harmlose Idee nahm eine unerwartete Wendung.

„Die Figur flog an der Lido-Bar vorbei, genau dort, wo der Kapitän saß“, erzählt Martin Weete dem WESTEN. „Und der sah, wie etwas am Fenster vorbeiflog.“ Der Schiffsführer, völlig erschrocken, so der Koch aus NRW, dachte sofort, dass jemand „vom Schiff gesprungen“ sei. Und was dann folgt, war ein Drama, das an Bord niemand so schnell vergessen würde.

NRW-Koch sorgt für Drama: Schiff in Aufruhr

Dabei hatten Weete und sein Kollege von all dem nichts mitbekommen – für sie war „die Welt in Ordnung“. Doch als sie am nächsten Morgen aufwachten, bemerkten sie etwas Ungewöhnliches: Das Schiff fuhr im Kreis. Schnell stellte sich heraus, dass die Crew davon ausging, jemand sei über Bord gegangen. Doch niemand wurde vermisst.

„Wir haben dann ganz schnell gecheckt, was passiert war“, erinnert sich der Koch gegenüber DER WESTEN. Die Eisfigur hatte das gesamte Schiff in Aufruhr versetzt! Sie war der Grund für die nächtliche Kreisfahrt – und für ein gehöriges Chaos an Bord.

Trotz dieser aufregenden Anekdote vermisst Martin Weete aus NRW seine Zeit auf dem ZDF-„Traumschiff“ jedoch nicht. „Es war extrem anstrengend“, gesteht er. Heute hat er sich im Bistro HAMTEC in Hamm niedergelassen, wo er als Küchenchef für entspannte Gäste und Tagungsteilnehmer kocht.

Doch Weetes Abenteuerlust existiert nach wie vor. „Man weiß ja nie, was noch kommt“, schmunzelt er. Vielleicht wartet ja das nächste dramatische Abenteuer bereits um die Ecke?