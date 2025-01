„Das Traumschiff“: Zuschauer halten den Atem an! Malheur im ZDF – es ist der Horror für jeden Passagier

Neues Jahr, neues „Traumschiff“-Abenteuer! Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) sticht wieder in See. In der ZDF-Neujahrsfolge geht es auf die Karibik-Insel Curaçao.

Doch schon zu Beginn vom „Traumschiff“ passiert etwas, was jedem Urlauber gehörig gegen den Strich gehen dürfte.

„Das Traumschiff“: Dieses Malheur ist der Horror für jeden Passagier

88 Minuten lang können die ZDF-Zuschauer sich über Bilder von Strandbuchten, Korallenriffen oder traumhaftem Meer entführen lassen. Doch trotz des paradiesischen Ortes läuft auf dem Kreuzfahrt-Schiff nicht alles glatt.

Kurz nachdem sich Trauredner Florian (Sebastian Jakob Doppelbauer) beim Schiff eincheckt, passiert es: Crew-Mitarbeiter Malik will gerade sein Gepäck ins Schiff verfrachten, als der Koffer des Passagiers und sein Notizbuch ins Meer fallen. Autsch! Ein Horror für jeden Kreuzfahrt-Gast.

Immerhin kann Malik den Koffer noch retten, auch wenn das eine oder andere Gepäckstück sicher nass sein dürfte. „Ich konnte fast alles retten, bis auf das Buch in der Tasche“, gibt der Mitarbeiter kleinlaut gegenüber Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) auf dem Weg zu Florians Kabine zu. „Sie entschuldigen sich jetzt am besten und dann ist alles wieder gut.“

Der Schock darüber, dass sein Buch auf dem Meeresgrund sein dürfte, ist dem Trauredner anzumerken. Und als wäre das nicht eh schon übel genug für den Passagier, hat er auf dem „Traumschiff“ auch noch Panik. Denn er hat große Angst vor Wasser. Die Reise hat er auch nicht selbst gebucht, sondern von einem Klienten geschenkt bekommen.

Jetzt heißt es für Florian erst mal durchatmen und alles positiv sehen. Ob ihm das gelingen wird?

„Traumschiff“: Diese Gaststars sind dabei

In der Neujahrsfolge sind übrigens auch wieder einige Gaststars dabei. So werden sich die ZDF-Zuschauer über GZSZ-Star Nadine Menz freuen können sowie über Schauspielerin Muriel Baumeister. Und sogar Tanzprofi und „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi ist mit von der Partie.

Die neue „Traumschiff“-Folge aus Curaçao läuft am 1.01. um 20.15 Uhr im ZDF und vorab bereits in der Mediathek des Senders.