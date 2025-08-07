Nach Pavian-Tötung in Nürnberg – auch Zoo Dortmund verfüttert eigene Tiere

Im Nürnberger Zoo wurden Ende Juli zwölf gesunde Paviane getötet, weil im Gehege zu wenig Platz war. Diese Entscheidung sorgte für Empörung und Proteste. Die Tierschutzorganisation Peta erstattete Strafanzeige wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Dr. Yvonne Würz von Peta kritisierte: „Wer einfühlsame Lebewesen zu Unterhaltungszwecken züchtet und sie tötet, betreibt keine Arterhaltung, sondern Missbrauch.“

Der Nürnberger Zoo rechtfertigte die Tötung mit fehlenden Alternativen. Direktor Dag Encke erklärte, dass alles versucht wurde, unter anderem die Umsiedlung der Paviane in andere Zoos, jedoch ohne Erfolg. Anschließend wurden die getöteten Affen an Löwen verfüttert (hier mehr dazu). Handelt es sich hier um einen Einzelfall oder gängige Praxis? Auch der Zoo Dortmund tötet Tiere, allerdings nicht aus Platzmangel.

Tötung zur Verfütterung im Zoo Dortmund

Laut Zoo-Sprecherin Anke Widow geschieht dies auf Nachfrage der „Ruhrnachrichten“ ausschließlich zur Verfütterung an fleischfressende Tiere wie Raubkatzen oder Bären. Diese Tiere benötigen artgerechte Nahrung mit Fell, Federn und Knochen. Die im Zoo Dortmund getöteten Tiere stammen aus dem Streichelzoo und umfassen Meerschweinchen, Zwergziegen und Kaninchen. Diese Praxis habe mehrere Vorteile: Die tiergerechte Haltung der Futtertiere sei gesichert, die Fleischqualität für Fleischfresser sei optimal, und es gebe keine langen Transportwege wie beim Kauf von Fleisch aus der konventionellen Nutztierhaltung.

++ Tiger-Nachwuchs von Mutter gefressen! NRW-Zoo sorgt für entsetzliche Gewissheit ++

Paviane oder andere Affenarten werden im Zoo Dortmund nicht getötet. Ob Tiere aufgrund von Platzmangel getötet werden, sei die individuelle Entscheidung jedes Zoos, so Widow. Solche Maßnahmen basierten stets auf Fachwissen. Wenn möglich, würden die getöteten Tiere „dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt“, erklärte sie weiter.

Natürliche Regulierungen und Alternativen im Zoo Dortmund

Zoos sehen sich oft in der Verantwortung, den Erhalt der Biodiversität zu sichern. In der Natur regulieren Faktoren wie Raubtiere, Krankheiten oder Nahrungsmangel die Populationen. Diese Faktoren fehlen in Zoos jedoch weitgehend. Anke Widow vom Zoo Dortmund erklärte gegenüber den „Ruhrnachrichten„: „Das Töten von Tieren sei in diesem Fall dann ‚lediglich ein Ersatz‘ für diese ‚nicht vorhandenen natürlichen Bestandsregulatoren.‘“

Noch mehr News:

Tiere in Zoos profitieren von stressfreien Lebensbedingungen und besserer Versorgung. Trotzdem müssen Zoos manchmal zu drastischen Maßnahmen greifen, um ein ausgewogenes Populationsmanagement zu gewährleisten. Ein Zoo aus Dänemark sorgte zuletzt für Wirbel, weil er einen Aufruf startete, um lebendige Haustiere vor Ort verfüttern zu können. DER WESTEN hat beim Zoo Dortmund nachgefragt, ob das ebenfalls in Frage käme und eine klare Antwort erhalten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.