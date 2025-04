ZDF-„Traumschiff“ bricht mit Tradition – Zuschauer bemerken es sofort

Wenn an Ostern der Fernseher läuft und Millionen Zuschauer sehnsüchtig aufs „Traumschiff“ warten, ist eins sicher: Es wird wieder spannend – und diesmal auch ziemlich anders. Denn die neue Folge am Ostersonntag (20. April, 20.15 Uhr, ZDF) hat es in sich. Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) nimmt Kurs auf das sonnige Miami.

Doch noch bevor die MS Amadea überhaupt richtig Fahrt aufnimmt, dürften Fans große Augen (und Ohren) machen.

ZDF-„Traumschiff“ bricht mit Tradition

Denn dieses Jahr bricht das „Traumschiff“ tatsächlich mit einer jahrelangen Tradition. Nach knapp sechs Minuten sticht das Kult-Schiff in See und plötzlich erklingt nicht die altbekannte Titelmelodie. Statt der Töne von James Last aus den 80ern bläst ein deutlich flotteres Arrangement durch die Boxen.

Frischer, schneller, lauter: Der neue Sound kommt ebenfalls von James Last, trägt aber den Titel „Sunshine Of Your Love.“ Doch woher rührt die plötzliche Änderung?

„Traumschiff“: ZDF sorgt für Klarheit

Ein ZDF-Sprecher erklärt gegenüber „Ippen Media“: „Ein so lang laufendes und etabliertes Format wie ‚Das Traumschiff‘ darf mit der Zeit in Maßen auch mal ausprobieren und variieren. Für die Sequenz, in der das Schiff in See sticht, wurde wieder ein Stück von James Last gewählt, welches mit dem bekannten ‚Traumschiff‘-Titelthema untermischt wurde.“ Das „Traumschiff“ zeigt also Mut zur Veränderung, nach 40 Jahren!

+++„Traumschiff“-Star über Zustand von Florian Silbereisen: „Schwer zu sagen“+++

Fans der ersten Stunde müssen trotzdem nicht traurig sein: Die alte Melodie ist weiterhin zu hören, nur eben in frischem Gewand. Ob das neue musikalische Kapitel auf offene Ohren trifft, bleibt abzuwarten.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Auch an Bord selbst wird es emotional. Die 18-jährige Lena Grimm – Nichte von Staff-Kapitän Martin Grimm – reist spontan mit, nachdem es Zuhause gekracht hat. Ihr Ziel: Miami, wo ihr Vater lebt, von dem sie sich neue Perspektiven erhofft. Doch er ahnt nicht, dass Lena mehr als nur ein paar Urlaubstage plant. Sie will bleiben. Amerika statt Alltag – wird sie wirklich alles hinter sich lassen?

Die Folge von „Das Traumschiff“ läuft Ostersonntag (20. April) um 20.15 Uhr im ZDF. In der Mediathek steht sie bereits ab 12 Uhr zum Streamen bereit.