„Traumschiff“-Star über Zustand von Florian Silbereisen: „Schwer zu sagen“

Das „Traumschiff“ gehört zu den beliebtesten Filmreihen im deutschen Fernsehen. Seit Jahrzehnten bereits verfolgen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Geschichten, gedreht auf der ganzen Welt.

Für viele Zuschauer gleicht eine Folge des „Traumschiff“ einem Kurz-Urlaub. Sie werden mitgenommen in wunderschöne Länder, an traumhafte Strände und spannende Orte. Und auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler, die das Glück haben, in den Episoden mitzuspielen, ist das „Traumschiff“ ein Geschenk.

Arbeits-Urlaub auf dem ZDF-„Traumschiff“

Das bestätigt auch Collien Ulmen-Fernandes, die auf dem „Traumschiff“ die Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado innehat. „Es ist völlig surreal-schön“, schwärmt die 43-jährige Schauspielerin im Interview mit dieser Redaktion.

++ NRW-Paar engagiert ZDF-Gartenprofi: Ergebnis macht sprachlos ++

Und sie sprach auch über ihren Kapitän Florian Silbereisen, der sich extra eine Showpause verordnet hatte, um auf dem „Traumschiff“ zu drehen. Ob er besonders ausgeholt wirkte, wollten wir von Collien wissen.

„Auf dem Schiff sind wir alle immer recht entspannt“

„Schwer zu sagen … Auf dem Schiff sind wir alle immer recht entspannt. Aber es macht auch Sinn bei so weiten Reisen, sich eine längere Auszeit zu nehmen. Ich habe jetzt auch erst mal fast alle Termine abgesagt, weil es sonst zu anstrengend wird, und auch die Zeit gar nicht da ist. Im April habe ich einen Dreh in Deutschland, ansonsten gibt es jetzt erst mal nur Meer und Traumschiff“, so die Frau von Christian Ulmen.

Und sie verrät auch noch, dass die Stars eine WhatsApp-Gruppe hätten, in der sie sich die schönsten Bilder hin und her schicken. „Genau genommen gibt es sogar zwei WhatsApp-Gruppen, eine kleinere und eine größere. Da sieht man dann, wie die anderen ins Wasser springen – was man so auf Bora Bora macht – und drehen natürlich“, lacht Collien.

An Ostern sehen wir dann, was die Stars so auf dem „Traumschiff“ gedreht haben. Dann geht es für Florian Silbereisen und Co. nämlich nach Miami.