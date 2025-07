Urteil gegen P. Diddy: US-Star in zwei Punkten schuldig gesprochen

Der Prozess gegen Sean „P. Diddy“ Combs erregt enormes Aufsehen. Nach intensiven Beratungen spricht die Jury am Mittwoch (2. Juli) Medienberichten zufolge den Rapper in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig. In beiden Fällen muss er sich des Transports zum Zwecke der Prostitution verantworten.

In den restlichen Punkten, darunter Verschwörung zur Erpressung und zwei Fälle von Sexhandel, wird er freigesprochen. P. Diddy wurde im September 2024 in einem Hotel in Manhattan verhaftet. Die Anklage umfasst schwere Vorwürfe wie Sexhandel und organisierte Kriminalität.

P. Diddys Weg zum Erfolg und die Vorwürfe

Über hundert Personen, hauptsächlich Frauen, erheben Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Der Rapper plädiert auf nicht schuldig. Eine Verurteilung könnte eine lebenslange Haftstrafe bedeuten. Seit seiner Festnahme sitzt P. Diddy in Untersuchungshaft. Wiederholt wurden seine Kautionsgesuche abgelehnt.

P. Diddy zählt zu den einflussreichsten Personen der Musikindustrie. Geboren 1969 in New York, wuchs er unter schwierigen Bedingungen auf. Seine Karriere begann mit dem Abbruch seines Studiums für eine Tätigkeit bei einem Plattenlabel. 1993 gründete er Bad Boy Records und arbeitete mit Stars wie Notorious B.I.G. Nach dessen Tod im Jahr 1997 veröffentlichte er den Song „I’ll Be Missing You“, der ein weltweiter Hit wurde.

P. Diddy und die skandalösen „freak-offs“

Trotz seines Erfolgs steht P. Diddy nun vor gravierenden Anschuldigungen. Eine Kanzlei in Houston vertritt 120 mutmaßliche Opfer. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, ein kriminelles Netzwerk zu leiten. Razzien in seinen Anwesen förderten Kameras, Drogen und weitere belastende Materialien zutage.

Die Vorwürfe gegen P. Diddy umfassen auch sogenannte „freak-offs“. Diese Veranstaltungen, die seit den 1990er Jahren stattfanden, sollen Schauplatz von Drogenexzessen und sexuellem Missbrauch gewesen sein. Frauen berichten, unter falschen Versprechungen zu diesen Events gelockt worden zu sein. Dort seien sie mit Drogen betäubt und zu Geschlechtsverkehr gezwungen worden.

P. Diddy soll die Vorfälle heimlich gefilmt und die Frauen anschließend erpresst haben. Die Enthüllungen schockieren die Öffentlichkeit und werfen ein düsteres Licht auf die Musikindustrie. Der Prozess gegen P. Diddy könnte weitreichende Konsequenzen für den Star und seine Karriere haben.

