NRW-Paar engagiert ZDF-Gartenprofi: Ergebnis macht sprachlos

Ein schöner Garten ist wie ein Urlaub zu Hause. Umso wichtiger ist es, dass das eigene grüne Eiland gepflegt und idyllisch daher kommt. Attribute, die man dem Garten von Michaela und Martin Heybeck nun nicht gerade zusprechen kann. Das Paar aus Mönchengladbach in NRW ist stolzer Besitzer eines sogenannten Atriumgartens. Ihre grüne Oase ist somit komplett von Mauern umgeben. Leider jedoch macht der Anblick des Gartens das Paar alles andere als glücklich.

Und so entschieden sich die kaufmännische Angestellte und der Vertriebsleiter dafür, etwas Geld in die Hand zu nehmen und mithilfe der ZDF „Gartenprofis“ ihren Garten in das gewünschte grüne Paradies zu verwandeln. 10.000 Euro wollen die beiden dafür bezahlen, und sogar mitanpacken.

ZDF-Gartenprofis erschaffen Paradies in Mönchengladbach

Doch vor dem Schweiß haben die Macher der ZDF-Gartenreihe die Entscheidung gestellt. Wer also würde die Heybecks bei der Umsetzung ihres Planes unterstützen. Zur Auswahl standen in der Ausgabe vom „Duell der Gartenprofis“ die Experten Benjamin Balsam und Nico Sollazzo. Beide durften dem Paar ihr Konzept vorstellen. Am Ende wurde es – Trommelwirbel – Benjamin Balsam.

Und der packte kräftig an, mithilfe der Heybecks wurde eine neue Terrasse verlegt, ein Whirlpool aufgestellt, es wurde ein Wassertor vor einem Spiegel platziert und Hochbeete gemauert. Ein wahrer Kraftakt, der sich aber lohnen sollte.

„Wow, ist das schön“

Waren die Heybecks doch beim endgültigen Anblick ihres neuen Gartens geradezu sprachlos. Vor Freude wohlgemerkt. „Wow, ist das schön“, flüsterte Michaela beim ersten Blick auf ihr neues, grünes Paradies. Und Martin? Der konnte erst einmal fast gar nichts sagen. Lediglich ein gehauchtes „Danke“ brachte er über die Lippen.

Und siehe da: Die tatkräftige Mitarbeit sollte sich auszahlen. So rechnete Benjamin vor, dass sein Garten, für den er 10.400 Euro veranschlagt hatte, 40 Prozent teurer geworden wäre, hätten die beiden nicht so angepackt. Und dann macht der Anblick doch gleich doppelt Freude.