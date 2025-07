ZDF-Star Dunja Hayali gibt heftige Einblicke – „Warum?“

Dunja Hayali ist für ihre klare Haltung und unerschütterliche Ruhe bekannt – doch was sie nun auf Instagram teilt, lässt selbst hartgesottene Zuschauer schlucken. In einem neuen Reel gewährt die ZDF-Moderatorin einen erschütternden Einblick in die Realität von Hassnachrichten, wie sie täglich in ihren Posteingang gespült werden. Ihre Reaktion darauf? Kurz und prägnant, genau auf den Punkt – und gerade deshalb so wirkungsvoll.

Statt sich von den entwürdigenden und gewaltvollen Worten aus der Fassung bringen zu lassen, antwortet Hayali mit einem simplen Satz – und trifft damit einen Nerv. Ihre Fans zeigen sich tief beeindruckt von ihrer Haltung. Wer nun glaubt, Prominente wie sie seien gegen verbalen Hass immun, wird in diesem Moment eines Besseren belehrt.

ZDF-Star Dunja Hayali erfährt Hass im Netz

Auf Instagram veröffentlicht ZDF-Bekanntheit Dunja Hayali ein Reel. Darin greift sie eine Nachricht auf, die ihr geschrieben wurde: „Warum darf eigentlich dauernd diese verdammte Islamfotze Hayali auftreten? Wofür bezahle ich eigentlich ständig Gebühren an diesen verfluchten Schweinesender ZDF? Und dauernd diese Islamsau Hayali vorgesetzt zu bekommen? Man sollte ihr die islamistische Fotze ausbrennen!“

Die ZDF-Moderatorin beantwortet diese Fragen kurz und knackig mit wenigen, aber umso bedeutsameren Worten: „Warum ist wirklich eine sehr gute Frage. Stelle ich mir auch häufig.“ Passend dazu schreibt sie unter das Reel: „Warum? Darum.“

Fans stehen vollkommen hinter ihr

Die Fans feiern ZDF-Star Dunja Hayali für ihre Art und Weise mit derartigen Äußerungen umzugehen:

„Ach Dunja, danke, dass es dich gibt!“

„Das sind sehr verletzende Worte! Ich hoffe Du hast diese Rübe angezeigt. Ich freue mich immer Dich zu sehen, zu lesen, zu hören!“

„Weil Sie es können und eine der absolut Besten sind!“

„Schön, dass sie diesen doofdummen Text mit Humor nehmen können. Genauso muss man diesen Menschen begegnen. Alles andere wäre zu viel des guten. Sie sind eine so hervorragende Journalistin und ein so herzlicher Mensch.“

„Sehr cool reagiert! Chapeau!“

Dunja Hayali geht mit positivem Beispiel voran. Diese Worte mögen die ZDF-Bekanntheit nicht treffen, einige ihrer Zuschauer womöglich hingegen schon. Auch wenn die Moderatorin überwiegend positive Kommentare erhält, thematisiert sie auch solche Kommentare. Damit zeigt der ZDF-Star: Auch bekanntere Personen sind vor Hass nicht geschützt!