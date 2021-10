„Tokio Hotel”-Star Bill Kaulitz: Heißes Techtelmechtel mit bitteren Folgen – „Unangemessen und intim“

Von einer Nacht mit Bill Kaulitz haben sicherlich schon so einige „Tokio Hotel”-Fans geträumt. Denn der Sänger ist wahrlich kein Kind von Traurigkeit, wie er im Podcast „Kaulitz Hills – Senf auf Hollywood“ offenbart.

Darin ist nun eine besonders pikante Geschichte ans Licht gekommen. So soll ein Techtelmechtel des „Tokio Hotel”-Frontmanns ein böses Ende genommen haben. Bill fürchtete sogar, eine Anzeige zu bekommen.

„Tokio Hotel”-Star Bill Kaulitz wurde bei Petting im Auto erwischt

Im Gespräch mit Bruder Tom verrät „Tokio Hotel”-Star Bill Kaulitz: „Ich habe mal richtig Stress bekommen, weil ich im Uber Petting hatte.“ Vor allem in den USA nutzen immer mehr Menschen die App „Uber” statt ein Taxiunternehmen anzurufen.

Und bei solch einer Fahrt konnte Bill Kaulitz eben einfach nicht mehr an sich halten und fasste seiner Begleitung ins Höschen. „Das war im Cadillac und es war um vier Uhr morgens. Wir waren ja nicht nackt und wir waren vorsichtig, aber es war unangemessen und intim”, erinnert sich der 32-Jährige.

Das sind „Tokio Hotel“:

„Tokio Hotel“ besteht aus den Musikern Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer

Gegründet wurde die Band im Jahr 2001

Ihr erster großer Hit war „Durch den Monsun“

„Durch den Monsun“ und das dazugehörige Album „Schrei“ machten Tokio Hotel auf einen Schlag zu Weltstars

Die Folgealben „Zimmer 483“ und „Humanoid“ landeten ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts

Nach dem Hype zogen sich die Bandmitglieder erst einmal zurück

Mittlerweile stehen „Tokio Hotel“ wieder gemeinsam auf der Bühne

Gitarrist Tom Kaulitz ist mit GNTM-Star Heidi Klum verheiratet

„Tokio Hotel”-Sänger offenbart sexuelle Vorlieben: „Ich liebe es”

Dem Fahrer ist das heiße Techtelmechtel auf der Rückbank natürlich nicht entgangen. Die Aktion von Bill und seinem Partner wurde daraufhin gemeldet und der „Uber”-Account seiner Begleitung sogar gesperrt. Eine Anzeige blieb dem Musiker aber erspart.

Im Podcast gibt Bill Kaulitz ganz offen zu: „Mich macht das einfach an im Auto, ich liebe es.” Ein weiterer Anturner für ihn seien Uniformen. „Ich habe so ein Ding, dass ich Leute in Uniformen super finde. Stewardessen, Kellner, Fahrer, Leute aus dem Hotel. Ich finde das total sexy”, erklärt der Sänger.

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen” gab auch Moderator Chris Wackert ein pikantes Geheimnis preis. Warum es seine Kollegin Karen Heinrichs regelrecht anwiderte, erfährst du hier.