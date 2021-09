„Tokio Hotel“: Bill Kaulitz macht mysteriöse Andeutung – „Dürfte ich auf keinen Fall machen, aber ich würde gerne“

Als Sänger der Band „Tokio Hotel“ wurde Bill Kaulitz schlagartig zum Teenie-Idol – und das sogar weltweit. Nach dem dritten Album zog er sich mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz nach Amerika zurück, wo er in Los Angeles zwischen unzähligen Hollywoodstars untertauchen konnte.

Inzwischen ist der Groupie-Hype abgeebbt, die „Tokio Hotel“-Stars sind älter geworden und haben teilweise eigene Familien gegründet. Nur Frontmann Bill Kaulitz scheint das private Glück noch nicht gefunden zu haben.

„Tokio Hotel“: Bill Kaulitz will der nächste „Bachelor“ werden

Während sein Bruder Tom Kaulitz mit Supermodel Heidi Klum verheiratet ist und sein „Tokio Hotel“-Kollege Gustav Schäfer im Jahr 2016 zum ersten Mal Papa wurde, ist Bill Kaulitz noch immer solo unterwegs. Er habe ein regelrechtes „Dating-Problem“, wie Bill in der Web-Show „World Wide Wohnzimmer“ behauptet.

Weder in Deutschland noch den USA scheint der 32-Jährige den perfekten Partner gefunden zu haben. Deshalb würde er jetzt am liebsten der Star einer namhaften Datingshow werden, damit es endlich mal klappt in der Liebe: „Ich wäre immer gerne mal so 'Bachelor'-mäßig unterwegs.“

Er selbst sei ein riesiger Fan solcher Formate – „aber in Amerika“. Wird Bill Kaulitz also bald zum nächsten Realitystar im US-amerikanischen Fernsehen?

----------------------------------------

Das sind „Tokio Hotel“:

„Tokio Hotel“ besteht aus den Musikern Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer

Gegründet wurde die Band im Jahr 2001

Ihr erster großer Hit war „Durch den Monsun“

„Durch den Monsun“ und das dazugehörige Album „Schrei“ machten Tokio Hotel auf einen Schlag zu Weltstars

Die Folgealben „Zimmer 483“ und „Humanoid“ landeten ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts

Nach dem Hype zogen sich die Bandmitglieder erst einmal zurück

Mittlerweile stehen „Tokio Hotel“ wieder gemeinsam auf der Bühne

Tom Kaulitz ist mit GNTM-Star Heidi Klum verheiratet

----------------------------------------

„Tokio Hotel“: Bill Kaulitz erteilt RTL Absage – „Würde mich kränken, wenn die anfragen“

Bevor sich die „Tokio Hotel“-Fans jetzt zu früh freuen: Nein, leider wird sich Bill nicht für ein Datingformat vor die Kamera stellen. „Natürlich dürfte ich das auf keinen Fall machen, aber ich würde eigentlich gerne“, gibt der Musiker in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ zu.

Die Jungs von „Tokio Hotel“ im Trash-TV? Das wird wohl niemals passieren. Foto: IMAGO / Steffen Schellhorn

Permanent von den Kameras begleitet zu werden, sei Bill Kaulitz dann doch zu viel. Deshalb kommt das RTL-Dschungelcamp auch auf keinen Fall für ihn in Frage. „Also das würde mich kränken, wenn die uns anfragen“, stellt der Sänger klar. Er erklärt, dass ihm eine Anfrage des Dschungels nur zeigen würde, wie tief er im Ansehen der Leute gesunken sein muss.

----------------------------------------

Mehr zu „Tokio Hotel“:

Tokio Hotel: Bill Kaulitz kündigt Live-Show an – doch Fans achten nur auf DIESES Detail

Tokio Hotel: Bill Kaulitz mit Mega-Neuigkeiten – so nah waren Fans den Kaulitz-Brüdern noch nie

Tokio Hotel: Bill Kaulitz kann's nicht fassen – „Das ist so verrückt“

----------------------------------------

Auswanderin Danni Büchner hingegen nimmt jede Show mit, die sie kriegen kann. Bei „Promi Big Brother“ gab es jedoch eine bittere Klatsche für die Witwe von Jens Büchner. Mehr dazu hier >>>