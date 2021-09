Tokio Hotel: Bill Kaulitz mit Mega-Neuigkeiten – so nah waren Fans den Kaulitz-Brüdern noch nie

Große Neuigkeiten von Tokio Hotel!

Sänger Bill Kaulitz und sein Bruder Tom Kaulitz machen jetzt einen Podcast. Das bringt die Fans von Tokio Hotel wieder näher ran an ihre Lieblingsband.

Tokio Hotel: Kaulitz-Brüder bringen Podcast raus

Am 1. September feierten die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz nicht nur ihren Geburtstag, sondern auch die Geburtsstunde ihres ersten Podcasts. In „KaulitzHills“ geben die Tokio-Hotel-Stars jetzt tiefe Einblicke.

„OMG, fast ist es soweit!!! In ein paar Stunden haben Tom und ich Geburtstag und pünktlich dazu haben wir uns das beste Geschenk überhaupt gemacht! Unseren ersten eigenen Podcast!“, so Bill Kaulitz bei Instagram.

Der Podcast ist exklusiv bei Spotify zu hören. Zum Anfang gibt es gleich zwei Folgen: Episode 0 mit dem Titel „IchIchIch Salat“ und die Folge 01 namens „Jetset“.

Das sind „Tokio Hotel“:

Tokio Hotel besteht aus den Musikern Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer

Die Band verkaufte über zehn Millionen Tonträger

Gegründet haben sich Tokio Hotel im Jahr 2001

Ihr erster großer Hit war „Durch den Monsun“

„Durch den Monsun“ und das dazugehörige Album „Schrei“ machten Tokio Hotel auf einen Schlag zu Weltstars

Die Folgealben „Zimmer 483“ und „Humanoid“ landeten ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts, konnten aber an den Erfolg von „Schrei“ nicht mehr herankommen

Nach dem Hype zogen sich die Bandmitglieder erst einmal zurück

Mittlerweile stehen Tokio Hotel wieder gemeinsam auf der Bühne

Tom Kaulitz ist mit „GNTM“-Star Heidi Klum verheiratet

Gegenüber dem RND sagte Bill Kaulitz: „Wir haben einen sehr schwarzen Humor, wenn wir zusammen sind. Jeder setzt immer noch einen drauf, bis es unterstes Niveau ist. Das kennen sicher viele von ihren Geschwistern, man kann einfach ehrlich sein und ist dann auch ein bisschen drüber und kaputt. Darum ist der Podcast wahnsinnig ehrlich und frei heraus. Wir wollen die Leute sozusagen einladen, unser dritter Zwilling zu werden.“

Alles wird aber in dem Podcast nicht öffentlich gemacht. „In unserem Podcast oder auch auf Social Media hat man die Möglichkeit, das Private zu teilen, was man teilen möchte. Es geht nach deinen Regeln. Es gibt aber Momente, wo man niemanden dabeihaben möchte. Wenn man in einer privaten Situation einen Fotografen vor der Nase hat, hat man da natürlich keine Lust drauf“, so Tom Kaulitz beim RND.

In den ersten Folgen reden die Brüder unter anderem über ihre erste räumliche Trennung. Tom Kaulitz ist zu seiner Frau Heidi Klum gezogen. Erstmals wohnen die Zwillinge nicht mehr zusammen. (fs)

