Tokio Hotel: Bill Kaulitz kündigt Live-Show an – doch Fans achten nur auf DIESES Detail

Fans von Tokio Hotel haben allen Grund zur Freude, denn nach einer langen Corona-Pause steht endlich mal wieder ein Live-Auftritt der Pop-Band an.

Auf Instagram kündigte Tokio Hotel Sänger Bill Kaulitz an, dass die Jungs am Samstagabend bei der „Gamescom 2021“ zu sehen sind. Die Follower von Bill Kaulitz achten allerdings auf ein völlig anderes Detail.

Tokio Hotel: Bill Kaulitz macht Ankündigung – Fans achten nur auf IHN

„Trefft uns heute Abend live auf der Gamescom“, schreibt Tokio Hotel Sänger Bill Kaulitz am Samstagmorgen auf Instagram.

Die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele findet auch in diesem Jahr wieder ausschließlich online – dafür aber kostenfrei – statt. Wer teilnehmen will, kann sich einfach über einen Link dazuschalten. Tokio Hotel wird am Samstagabend im Live-Stream zu sehen sein.

-----------------

Das sind „Tokio Hotel“:

Tokio Hotel besteht aus den Musikern Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer

Die Band verkaufte über zehn Millionen Tonträger

Gegründet haben sich Tokio Hotel im Jahr 2001

Ihr erster großer Hit war „Durch den Monsun“

„Durch den Monsun“ und das dazugehörige Album „Schrei“ machten Tokio Hotel auf einen Schlag zu Weltstars

Die Folgealben „Zimmer 483“ und „Humanoid“ landeten ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts, konnten aber an den Erfolg von „Schrei“ nicht mehr herankommen

Nach dem Hype zogen sich die Bandmitglieder erst einmal zurück

Mittlerweile stehen Tokio Hotel wieder gemeinsam auf der Bühne

Tom Kaulitz ist mit „GNTM“-Star Heidi Klum verheiratet

-----------------

Zu seiner Ankündigung postet Bill Kaulitz ein Bild, auf dem er mit seinen Tokio-Hotel-Kollegen Tom, Georg und Gustav zu sehen ist.

Die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz wurden am 1. September 1989 geboren. Foto: picture alliance/dpa

Die Follower scheinen bei dem Foto allerdings hauptsächlich auf Gitarrist Tom Kaulitz zu achten, denn der lässt ganz schön tief blicken.

Tokio Hotel: Fans werden bei diesem Anblick von Tom Kaulitz schwach

„Nice boobs Tom“, heißt es unter dem Tokio Hotel Foto.

„Tom hat ein schöneres Dekolleté als ich“, muss sogar eine Followerin zugeben.

----------------

Gitarrist Tom Kaulitz verzückt die Fans mit einem weitausgeschnittenem Tank-Top, durch welches seine durchtrainierten Brustmuskeln besonders gut zur Geltung kommen.

Bei diesem Anblick wird auch Ehefrau Heidi Klum ganz schwach.

Die Model-Mama kommentiert das Bild mit einem Feuer-Emoji, was wohl mehr als tausend Worte sagt. Mindestens einen Zuschauer hat Tokio Hotel am Samstagabend damit wohl sicher. (mkx)