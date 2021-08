Tokio Hotel: Bill Kaulitz kann's nicht fassen – „Das ist so verrückt“

Mit der Single „Durch den Monsun“ gelang Bill Kaulitz gemeinsam mit Bruder Tom und der Band Tokio Hotel der absolute Durchbruch. Doch in den vergangenen Jahren ist es ziemlich still um die einstigen Teenie-Idole geworden. Der große Hype scheint vorbei.

Trotz des musikalisch zuletzt eher mäßigen Erfolgs von Tokio Hotel folgen Bill Kaulitz auf Instagram immerhin rund 667.000 Fans. Und die versorgt er auch regelmäßig mit Schnappschüssen aus seinem Alltag – von aktuellen Fotos aus dem Tonstudio oder Pics mit Bruder Tom und dessen Gattin Heidi Klum ist alles dabei.

Das sind „Tokio Hotel“:

Tokio Hotel besteht aus den Musikern Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer

Die Band verkaufte über zehn Millionen Tonträger

Gegründet haben sich Tokio Hotel im Jahr 2001

Ihr erster großer Hit war „Durch den Monsun“

„Durch den Monsun“ und das dazugehörige Album „Schrei“ machten Tokio Hotel auf einen Schlag zu Weltstars

Die Folgealben „Zimmer 483“ und „Humanoid“ landeten ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts, konnten aber an den Erfolg von „Schrei“ nicht mehr herankommen

Nach dem Hype zogen sich die Bandmitglieder erst einmal zurück

Mittlerweile stehen Tokio Hotel wieder gemeinsam auf der Bühne

Tom Kaulitz ist mit „GNTM“-Star Heidi Klum verheiratet

Tokio Hotel: Bill Kaulitz ist ganz aus dem Häuschen

Besonders emotional aber wird Bill unter seinem aktuellen Instagram-Beitrag. Und Anlass dafür ist ein ganz Besonderer. „16 Jahre!!! Wtf… das ist so verrückt! Fühle mich heute so dankbar! Ich werde mich betrinken und euch allen zujubeln! Liebe euch“, schreibt der Sänger und postet passend dazu das Album-Cover des Mega-Chartstürmers „Durch den Monsun“ dazu.

Satte 16 Jahre ist es also her, dass Tokio Hotel mit „Durch den Monsun“ in ganz Deutschland große Bekanntheit erlangte. Und Bill Kaulitz scheint sich nur zu gerne an die guten alten Zeiten zurückzuerinnern.

Tokio Hotel: Sänger Bill Kaulitz wird unter einem Instagram-Beitrag ziemlich emotional

Und auch die Fans sind angesichts dieses Jubiläums ziemlich aus dem Häuschen und können es ebenfalls kaum fassen, wie schnell die Zeit vergeht. „Danke für diese 16 Jahre! Fan seit 2005! Ich bin so unfassbar stolz auf euch“, „Dankeschön für die besten 16 Jahre“ oder „Jap, jetzt fühl ich mich alt. Damals saß ich mit der CD in meinem Kinderzimmer und hab es rauf und runter gehört“, heißt es in der Kommentarspalte.

Ob GNTM-Chefin Heidi Klum damals wohl auch die Lieder von Tokio Hotel rauf und runter gehört hat? Immerhin ist sie jetzt mit Tom Kaulitz verheiratet. Zuvor war sie aber mit Sänger Seal zusammen. Und der datet jetzt ausgerechnet DIESE Frau. (cf)