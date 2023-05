Till Lindemann: Ex Sophia Thomalla packt nun aus – DIESE Worte sind eindeutig

Inzwischen ist es acht Jahre her, dass Sophia Thomalla und Till Lindemann ein Paar waren. Die Moderatorin ist mittlerweile wieder in den glücklichen Händen von Tennis-Star Sascha Zverev. Doch sie verbindet immer noch viel mit ihrem Ex.

Von 2011 bis 2015 führten der Rammstein-Sänger und Sophia Thomalla eine On-Off-Beziehung. Eine lange Zeit, in der sie auch hinter die Fassade des Musikers blicken konnt Laut der „Are you the One“-Moderatorin ist der Kontakt nie abgebrochen und sie sind weiterhin enge Freunde. Nun sprach die 33-Jährige erneut in den höchsten Tönen von ihrem früheren Liebespartner.

Till Lindemann: Seine Ex Sophia Thomalla spricht über ihn

Als Sophia Thomalla und Till Lindemann ihre Liebe bekannt gaben, hätten sie zumindest auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein können. Die zierliche Schönheit im Alter von 21 Jahren verliebte sich in den fast doppelt so alten Frontmann und das Gründungsmitglied der Metalband Rammstein.

Von dem Künstler auf den wahren Charakter des Menschen Till Lindemann (60) schließen zu wollen, sei laut Thomalla ein Fehler. Das betonte sie nun im „Bild“-Interview: „Till ist ein Mann, der Frauen beschützt. Und generell unterstelle ich Menschen, die von einem künstlerischen, provozierenden Rammstein-Video auf den Charakter eines Menschen schließen, schlichtweg Dummheit und Unkenntnis.“

Die Texte, Videos und Bühnenauftritte der Band sind bekannt für ihre provokante Art. Es fließt Blut, Gewalt-Szenen und verängstigte Frauen sind zu sehen. Doch das alles sei nur Show und Kunst laut Thomalla.

„Sollte es Menschen in meinem Umfeld geben, die das anders sehen, so bestrafe ICH diese mit lebenslanger Nichtachtung“, wird die 33-Jährige gegenüber „Bild“ deutlich. Damit sollte klar sein: Wer es sich mit Sophia Thomalla nicht verscherzen will, sollte in ihrer Gegenwart lieber kein schlechtes Wort über ihren Ex Till Lindemann fallen lassen.

Rammstein über Vorwürfe nach Vilnius-Konzert: „Keine Ermittlungen bekannt“

Sophia Thomalla nimmt mit ihren Aussagen Bezug auf Anschuldigungen nach einem Rammstein-Konzert in Vilnius (Litauen). Dazu teilte die Band am Sonntagabend mit: „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.“