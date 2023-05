Rammstein: Till Lindemann stürzt von der Bühne

So schnell kann es gehen: Einen Moment unvorsichtig gewesen und schon passiert es. Rammstein-Frontmann Till Lindemann erlebte am Montag (22. Mai 2023) einen wahren Schockmoment, als er plötzlich von der Bühne fiel.

Bei einem Probekonzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius wollte sich Rammstein am Montagabend eigentlich nur für ihre große Europa-Tour einstimmen. Doch dann kam es zu einem tragischen Unfall, in dem Frontmann Till Lindemann verwickelt war.

Rammstein: Till Lindemann fällt von der Bühne

Der Vorfall ereignete sich am Ende des Konzerts. In einem Facebook-Video, welches ein Fan aufgenommen hatte, sieht man, wie die Musiker sich winkend vom Publikum verabschieden. Dabei läuft Frontmann Till Lindemann rückwärts, ohne dabei darauf zu achten, was hinter ihm ist.

Denn dort lauert ein Graben. Noch bevor er sich irgendwie retten kann, fällt der Ex von Sophia Thomalla in das Loch. Seine Kollegen bemerken es nur wenige Sekunden später und schauen besorgt in die Richtung des Sängers. Ob Till Lindemann verletzt ist oder wie sich dieser Zwischenfall auf den weiteren Verlauf der Tour auswirken wird, bleibt bisher unklar.

Rammstein: Drei Infos über die Band, die du wissen musst

Rammstein gründeten sich im Jahr 1994

Der Bandname stammt von der westpfälzischen Ramstein Air Base

Zu Beginn ihrer Karriere wurden Rammstein immer wieder rechtsextremistische Tendenzen vorgeworfen

Till Lindemann plant Solo-Tour

Eine ernsthafte Verletzung wäre zumindest in Sachen Tour und geplante Konzerte sehr ungünstig für den 60-Jährigen. Denn neben der Rammstein-Tour durch ganz Europa (deutsche Städte: München und Berlin) plant Till Lindemann wohl auch eine Solo-Tour.

Diese soll am 8. Oktober 2023 in Leipzig, seiner Heimatstadt, starten. Anschließend stehen 23 weitere Konzerte in 13 Ländern auf seinem Plan. Da käme ihm eine langfristige Verletzung wahrlich ungelegen!

