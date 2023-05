Sophia Thomalla veröffentlicht seltenes Foto – Fans erkennen es sofort

Moderatorin, Model und Business-Frau: Sophia Thomalla gehört wohl zu den erfolgreichsten Frauen hierzulande. Kein Wunder, dass sie auch auf Instagram mittlerweile eine beachtliche Summe an Followern hat. Rund 1,3 Millionen Menschen verfolgen das Leben der 33-Jährigen.

Dabei versorgt Sophia Thomalla ihre Fans nicht nur mit privaten Einblicken, sondern auch mit sexy Fotos in knappen Outfits. Darüber freuen sich ihre Follower natürlich besonders. Was auffällt: Die Moderatorin ist dabei stets voll gestylt. Vor allem ihr Make-Up sitzt immer perfekt. Bei ihrem neusten Beitrag fällt den Fans direkt eine Sache auf.

Sophia Thomalla zeigt sich ungeschminkt im lässigen Look

So sehen sie ihre Fans wirklich sehr selten. Völlig ungeschminkt und einem XXL-Shirt lächelt die Ex von Till Lindemann in die Kamera. Dabei trägt sie weiße Sneaker und eine Muschelkette. Im Hintergrund sieht man Palmen, das klare Meer und und strahlend blauen Himmel.

Aktuell befindet sich Sophia Thomalla auf der thailädischen Insel Ko Samui. Doch die Moderatorin hat keinen Urlaub, sondern arbeitet vor Ort im Rahmen der Dreharbeiten zur Dating-Show „Are you the One?“. Ihre Fans sind hin und weg von diesem natürlichen Schnappschuss der Freundin von Alexander Zverev.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sophia Thomalla: Fans sind schockverliebt

Bei diesem Anblick sind die Follower hin und weg. Sie finden die Moderatorin ohne Make-Up sogar noch schöner, als wenn sie sich komplett stylt. Die Kommentare sprechen Bände:

„Es gibt tatsächlich Frauen die sind ungeschminkt immer noch wunderschön.“

„Schönes Foto von dir, liebe Sophia.“

„Ungeschminkt noch um Welten schöner.“

„Natürlich bist du wirklich superhübsch.“

„Wunderschön. Land und Frau. Kommen deine wahnsinns Beine eigentlich auch noch irgendwann mit Tinte in Kontakt?“

Mehr News:

Es war ein Abend voller lustiger Momente: Sophia Thomalla und Celine Bethmann sorgen nicht nur beim Publikum für gute Laune, sondern auch bei ihren Teampartnern. Doch plötzlich wird es anzüglich im ARD-Studio.