Sophia Thomalla: Manager fassungslos, als er sie im TV sieht – „Skandal in der ARD!“

Während sie eigentlich nur als Moderatorin vor der Kamera steht, schlüpft Sophia Thomalla neulich mal in die Rolle der Kandidatin. In der ARD-Show „Wer weiß denn sowas?“ spielt sie gemeinsam mit Elton gegen die Influencerin Celine Bethmann und Bernhard Hoëcker.

Die Moderatorin schlägt sich dabei äußerst gut und kann einige Fragen gemeinsam mit ihrem Team-Kollegen richtig beantworten. In einer Spielrunde bekommt Sophia Thomalla jedoch eine Frage, bei der sich plötzlich ihr Manager Alain Midzic zu Wort meldet. Er kann sich diesen Scherz nicht verkneifen kann.

Sophia Thomalla: Manager witzelt über Frage

Auf Instagram veröffentlicht der Manager von Sophia Thomalla jetzt einen Screenshot aus der ARD-Sendung. Darauf sieht man die Moderatorin und Elton, wie sie über die Antwortmöglichkeiten zu einer Frage in Sachen Fußball grübeln. Diese lautet, wie folgt: „Geißbock Hennes I., das erste Maskottchen des 1. FC Köln, soll laut seiner veröffentlichten Biografie…

A) außergewöhnlich gut Tennisbälle apportiert haben

B) von einer Ziege aus dem rivalisierenden Düsseldorf abstammen

C) früher für das Logo einer Parfümmarke Modell gestanden haben

Dazu schreibt er scherzhaft: „Skandal in der ARD! Wie kann man einer „Schalkerin“ solch eine Frage stellen? Klarer Fall von Benachteiligung!“ Denn was viele nicht wissen: Die Freundin von Alexander Zverev ist in Gelsenkirchen aufgewachsen.

Sophia Thomalla verpasst den Sieg

Nach langen Überlegungen einigen sich Elton und Sophia Thomalla dann auf die Antwortmöglichkeit B. Als der Film mit der Auflösung angespielt sind, ist die Aufregung der beiden deutlich spürbar. Umso erleichteter sind sie, als klar wird, dass sie richtig liegen.

Trotz aller Mühen, geht der Tagessieg allerdings an ihre Gegenerin Celine Bethmann, die stolze 5.000 Euro für ihren Zuschauerblock erspielt hat. Eine außergewöhnlich hohe Summe, die nicht alle Tage in der Sendung erreicht wird. Hut ab!

