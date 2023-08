Thomas Gottschalk spielt mit seinem Sohn Golf – Sorge um seine Bandscheiben

Da ist sie also: Die erste Folge der angekündigten Zusammenarbeit von Thomas Gottschalk und seinem Sohn Roman Gottschalk. Lange war der Sprössling des bekannten Moderators eher im Hintergrund, nun zieht es auch ihn in die Öffentlichkeit.

„Golf mit Gottschalk“, so der Titel der YouTube-Serie widmet sich wenig überraschend dem Thema Golf. „Die schönsten Golfplätze der Welt, Berichte über aktuelle Golfturniere, Tricks von Golftechnikern, wertvolle Tipps von Sportmedizinern und prominente Gäste“, steht es in der Beschreibung geschrieben. Doch es geht auch viel um Thomas Gottschalks Verhältnis zu seinem Sohn.

Thomas Gottschalk geht mit seinem Sohn Golfen

Die beiden necken sich, scherzen miteinander. „Das ist der Richtige? Bescheiß mich nicht“, witzelt Thomas beispielsweise, als ihn Roman einen Driver überreicht. Doch es kommt auch die typische Gottschalk-Moderation zum Vorschein. Eine, die so 1 zu 1 auch bei „Wetten, dass ..?“ erschienen sein könnte.

„Beim Golf ist es ja so, dass man immer denkt, das kann ich auch. Wenn man das im Fernsehen sieht, da sieht man ältere Herren mit Strohhüten, die auf den Ball einschlagen und dann fliegt der ewig weit. Und dann denkt man, ja gut, so schwer kann das nicht sein. Mein Sohn hat mir aber erklärt, es ist schwer und man ist sein Leben lang damit beschäftigt, sein Handicap zu verbessern. Ich habe überhaupt kein Handicap. Also Handicap Null. Besser geht es ja nicht“, scherzte der 73-Jährige noch vor dem ersten Schlag.

Thomas Gottschalk hat Probleme mit der Bandscheibe

Doch schon vor dem ersten Abschlag ist die Sorge bei dem ZDF-„Wetten, dass ..?“-Moderator groß. „Ich habe auch mit den Bandscheiben zu tun. Ob das gut für die Bandscheiben ist, steht dahin?“, fragt er seinen Sohn.

„Ich glaube nicht, deswegen würde ich erst mal einen Übungsschwung ohne Ball machen“, schlägt der daraufhin vor. „Dann sehe ich die Bandscheiben ja zweimal“, scherzt Thomas. Das passierte zum Glück nicht. Und auch ansonsten wirkte der 73-Jährige fit und gut gelaunt. Das Video zeigt aber auch, ein paar Übungsstunden sind schon noch notwendig, bis Thomas auch so gut abschlägt wie sein Sohn Roman.